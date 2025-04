“Per Papa Francesco gli ultimi erano i primi, noi giovani seguiremo il suo esempio”: la promessa nel giorno dell’ultimo saluto

Al termine dei funerali di Papa Francesco, “La Tecnica della Scuola” ha incontrato un gruppo di ragazzi di Milano, che spiegano perché la suo pontificato ha lasciato una traccia importante: “Il suo richiamo continuo alla pace e all’accoglienza, agli emarginati, ai carcerati, ai meno fortunati è un esempio da seguire”.

Secondo uno dei giovani presenti in Piazza San Pietro il 26 marzo, quello che rimane del Pontefice argentino “è sicuramente un richiamo alla semplicità, a vivere la fede con semplicità, partendo sempre dal richiamo continuo alla pace e all’accoglienza e agli emarginati, come ha detto anche il cardinale nella predica, partendo dal suo esempio principale. Quindi, l’attenzione che aveva per gli ultimi, per i carcerati e tutte le varie iniziative che ha portato avanti”.

“In questo senso – spiega il ragazzo – secondo me la cosa più importante è che anche se sei arrivato al massimo della carriera, se sei il Papa e sei il capo della Chiesa cattolica, comunque è necessario che ti inginocchi, pulisci i piedi ai poveri. Come ha fatto Gesù Cristo con i suoi discepoli”.

Papa Francesco è stato “un esempio da seguire, un esempio soprattutto indicato ai giovani e alle giovani generazioni, perché i giovani erano e rimangono un obiettivo importante per la Chiesa, il Vangelo e la Parola di Cristo. Partecipando al GMG del 2023 ricordo che Papa Francesco disse che la gioia missionaria e quindi questo valore che noi dobbiamo trasmettere ai ragazzi più giovani essendo poi noi educatori di un gruppo di preadolescenti e credere loro e nelle future generazioni”.

“A Milano – dice un altro giovane – ci portiamo la gioia di stare insieme dell’incontro. Sebbene il funerale di oggi, è stato comunque bello vedere così tante persone tutte qui per Papa Francesco, perché evidentemente per loro è significato molto. Sono state dette delle cose che hanno colpito, io mi porto a casa proprio questo, oltre che gli insegnamenti di Papa Francesco che già avevo ascoltato”.

E ancora: “Il Papa ha detto più volte che bisogna stare vicino ai giovani, bisogna stare soprattutto vicino ai più emarginati, ai ragazzi meno fortunati. È difficile anche a livello parrocchiale seguire questi ragazzi. Sicuramente con l’età che avanza, i ragazzi si staccano sempre di più da realtà come quelle dell’oratorio da cui provengono. Quindi occorre ripartire dalla realtà dei giovani, gettando i mattoni per costruire una struttura molto più grande”.

Quanto è importante il ruolo della scuola? “Sicuramente è importante creare una rete, anche all’interno del Comune stesso: è importante perché laddove si crea rete, i ragazzi possono crescere, essere educati a 360 gradi, sia da un punto di vista laico che cristiano.

Per noi Papa Francesco è stato importantissimo: noi giovani siamo cresciuti con lui, come gruppo, per i nostri adolescenti e preadolescenti. Ci ha insegnato il bello di condividere anche questi momenti, insieme a lui per crescere tutti insieme”.