Percorsi abilitanti 30,36 e 60 CFU e elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: facciamo il punto – DIRETTA ore 16,00

Sono qualcosa come 13 mila i docenti vincitori del concorso PNRR 2023 che non hanno ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso in cui sono già di ruolo con un contratto a tempo determinato. Questi docenti per firmare, già a partire dall’1 settembre 2025, un contratto a tempo indeterminato dovranno avere conseguito, attraverso i percorsi abilitanti definiti dal DPCM 4 agosto 2023, l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso in cui sono stati immessi in ruolo con contratto a tempo determinato a partire dall’1 settembre 2024. Tali insegnanti ovviamente dovranno anche aver superato l’anno di prova che stanno svolgendo con un contratto a tempo determinato dall’1 settembre 2024 o comunque da dicembre 2024 per chi è entrato in ruolo nel periodo tra settembre e dicembre 2024.

Elenchi aggiuntivi GPS, il CSPI chiede finestra temporale ampia

Nella seduta plenaria n. 142 del 12 febbraio 2025 il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso un parere sullo schema di decreto ministeriale recante «Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2024, n. 88, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi».

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) considera positiva la decisione di concedere un accesso prioritario alle supplenze ai docenti che conseguono l’abilitazione o la specializzazione nel sostegno. Questa misura garantisce un miglioramento della qualità del servizio scolastico, facilitando l’ingresso di personale qualificato per l’insegnamento nelle classi comuni, nel sostegno e nei metodi didattici specializzati come Montessori, Pizzigoni e Agazzi.

