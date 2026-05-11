Piano Estate anche per il 2026: sarà finanziato con 300 milioni di euro. Lo annuncia Valditara

Con una nota indirizzata ai dirigenti scolastici, alle famiglie, agli studenti, il ministro Giuseppe Valditara

informa che il Governo intende rilanciare il “Piano Estate” con un investimento da 300 milioni di euro destinato alle scuole italiane per finanziare attività educative, ricreative e di socialità durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni. L’obiettivo è trasformare gli istituti scolastici in presìdi di aggregazione e crescita per gli studenti anche nei mesi estivi, offrendo occasioni concrete di formazione e inclusione.

Il provvedimento, firmato nelle scorse ore, punta a sostenere progetti di potenziamento delle competenze, iniziative sportive, musicali, teatrali e attività dedicate alla valorizzazione dei talenti giovanili. Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti che durante l’estate rischiano di perdere un importante punto di riferimento educativo e relazionale, soprattutto a causa di difficoltà familiari o degli impegni lavorativi dei genitori.

Le scuole, sottolinea il Ministro, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, saranno invitate ad attivare percorsi capaci di favorire inclusione, socialità, vita di gruppo e partecipazione attiva degli studenti. Il “Piano Estate” potrà inoltre essere arricchito attraverso collaborazioni con enti locali, università, centri di ricerca, associazioni sportive, organizzazioni del terzo settore, volontariato e realtà parrocchiali.

Previsto anche il coinvolgimento degli studenti universitari in attività di mentoring e tutoraggio, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra generazioni e offrire supporto educativo ai più giovani.

Nel messaggio che accompagna il decreto, viene espresso un ringraziamento al personale scolastico per “la costante sensibilità e attenzione” dimostrata nell’organizzazione delle attività estive, considerate un tassello fondamentale per il benessere e la crescita degli studenti.