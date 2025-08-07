Percorsi Indire triennalisti, scorrimento delle graduatorie: pagamento di 600 euro entro l’11 agosto

Con Decreto n. 43177 del 5 agosto 2025 Indire ha disposto l’ulteriore scorrimento delle graduatorie di cui all’avviso di selezione per l’ammissione ai Percorsi per docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni (articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e Decreto Ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025).

Lo ha comunicato Indire con proprio avviso.

A seguito delle verifiche disposte dall’Amministrazione sono considerati ulteriormente ammessi ai corsi di formazione INDIRE i candidati utilmente inseriti in graduatoria nella seguente misura:

Scuola primaria: fino alla posizione n. 2757 (compresa)

Scuola secondaria di primo grado: fino alla posizione n. 1653 (compresa)

Scuola secondaria di secondo grado: fino alla posizione n. 1046 (compresa).

I docenti ammessi a seguito di questo provvedimento devono provvedere entro l’11 agosto 2025 al versamento della quota di euro 600 pena la decadenza dalla graduatoria di merito.

A seguito delle verifiche disposte sui pagamenti suddetti, sarà disposto l’eventuale scorrimento delle medesime nei limiti del numero di posti disponibili su ogni ordine e grado scolastico.

L’AVVISO