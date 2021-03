Percorso motorio per bambini nella fattoria con oggetti di uso comune

Rimanere in movimento con i più piccoli non sembra una cosa difficili. Ma farlo in maniera educativa, potrebbe essere un’ottima attività di sviluppo. Per questo motivo, la formatrice della Tecnica della Scuola, Rosa Cipriano, ha ideato una serie di proposte video da condividere con i genitori e non solo.

Raccontare storie in movimento

La formatrice ci offre l’idea di un’attività narrativa che accompagna il corpo del bambino attraverso il mondo della fattoria, dove il bambino si trasfigura in un personaggio anche attraverso l’uso di oggetti comuni, all’interno di una relazione padre-figlio o madre-figlio che ne esce rafforzata.

Esperienze che vanno a toccare le corde dell’emotività, delle emozioni, grazie a giochi di ruolo semplici, come volteggiare nello spazio a mo’ di cardellini.