Personale A.T.A.: Procedura selettiva posizioni economiche all’interno delle Aree

Con avviso n° 213920 del 12 novembre 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato le date concernenti la prova finale per la valutazione della procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all’interno delle Aree, di cui al decreto ministeriale n. 140 del 12 luglio 2024.

Calendario prove

Secondo quanto disposto dalla nota ministeriale, in conformità con quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, del decreto ministeriale 12 luglio 2024, n. 140, le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:

• 15 dicembre 2025 ore 9:00 profilo professionale di Operatore dei servizi agrari;

• 15 dicembre 2025 ore 14:30 profilo professionale di Collaboratore scolastico (primo turno);

• 16 dicembre 2025 ore 14:30 profilo professionale di Collaboratore scolastico (secondo turno);

• 17 dicembre 2025 ore 14:30 profilo professionale di Assistente tecnico (I posizione economica);

• 18 dicembre 2025 ore 14:30 profilo professionale di Assistente tecnico (II posizione economica);

• 19 dicembre 2025 ore 09:00 profili professionali di Assistente amministrativo (I posizione economica), Cuoco, Infermiere e Guardarobiere;

• 19 dicembre 2025 ore 14:30 profilo professionale di Assistente amministrativo (II posizione economica).

Prova finale

La prova finale di valutazione consiste in un’unica prova in modalità telematica da remoto composta da n. 20 quesiti a risposta multipla, distinti per profilo professionale e posizione economica, somministrati a ciascun candidato in ordine casuale, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze che devono intendersi acquisite con la partecipazione alle attività di formazione nell’ambito delle specifiche tematiche che formano oggetto del programma del corso di formazione.

Struttura dei quesiti

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta. A ciascun quesito sarà attribuito il seguente punteggio:

• Risposta esatta: punti 1;

• Mancata o errata risposta: punti 0,4.

La durata della prova è pari a 30 minuti, fatti salvi gli eventuali tempi aggiuntivi disposti a favore delle categorie di candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia o con disturbi specifici di apprendimento.

Presentazione sede d’esame

I candidati ammessi alla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a cause di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 8.00 per il turno mattutino e dalle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Lo svolgimento delle prove è previsto alle ore 9.00 per il turno mattutino e alle ore 14.30 per il turno pomeridiano.

Come conoscere la sede dell’esame

L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, nonché la suddivisione dei candidati nei turni e nelle giornate di prova, sono comunicati agli interessati dagli U.S.R., almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse, tramite avviso nei rispettivi albi e siti internet degli Uffici Scolastici Regionali della regione presso la quale i singoli candidati hanno presentato la domanda.