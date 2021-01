Personale Ata 2021, scadenza graduatorie di terza fascia, 2 ipotesi

Nell’appuntamento di Tecnica della scuola Live del 20 gennaio si è parlato di scadenze e tempistiche generali per l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale Ata.

L’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara ha chiarito la questione, spiegando a che punto siamo.

Innazitutto, chiarisce il professore Ficara, quando in questi giorni parliamo di graduatoria di terza fascia si intende la graduatoria di istituto finalizzata a ottenere l’incarico di amministrativo o di assistente tecnico o di ausiliario (vedi collaboratore scolastico).

Due ipotesi di scadenze

Quali scadenze per questa domanda tanto attesa? Nella bozza dell’ordinanza ministeriale viene dato un riferimento temporale molto ravvicinato, cioè dall’1 febbraio al 2 marzo. Tuttavia, ci spiega Ficara, i sindacati potrebbero mettere in discussione questa finestra temporale, per procrastinare il tutto tra l’1 giugno e l’1 luglio. In settimana potremo saperne di più.

Perché in settimana ne sapremo di più?

Riferisce il professore Ficara: si è aperto un confronto serrato tra sindacati e Ministero dell’istruzione, in quanto le segreterie lamentano un ingorgo di appuntamenti nel mese in corso e in quello che seguirà (basti pensare alle iscrizioni), ragion per cui appesantire la burocrazia con le graduatorie Ata sarebbe poco opportuno. Ecco perché i sindacati chiedono uno slittamento.

Ad ogni modo, a partire dall’uscita dell’ordinanza, a seguire i candidati avranno un mese di tempo per produrre la propria istanza.

Rivedi la diretta

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

LEGGI ANCHE