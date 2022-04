Personale Ata 24 mesi, chi ha diritto alla riserva

Considerato che entro oggi, 26 aprile 2022, le Usr devono pubblicare i bandi relativi ai profili professionali del personale Ata con 24 mesi di servizio e che da domani, 27 aprile è possibile presentare la domanda, è opportuno ricordarsi che alcune categorie hanno diritto alla riserva dei posti.

Tale riserva spetta in quanto trattasi di concorso per soli titoli.

A chi spetta la riserva

Le riserve, secondo quanto è previsto dalla legge 68/99 spetta alle seguenti categorie:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità; nonché alle persone nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Cosa fare per accedere

Per accedere alla graduatoria bisogna: