Personale ATA, passaggi di area: continua il confronto Ministero-sindacati

Secondo quanto riportato in una nota da Flc Cgil, in attuazione delle figure professionali introdotte dal CCNL 2019-2021 prosegue il confronto relativo ai passaggi di area (da A ad As e da B a D) con relativi benefici sul piano professionale ed economico, del personale ATA.

I requisiti per accedere al profilo superiore per chi è sprovvisto del titolo di accesso al profilo superiore sono 10 anni di servizio nel profilo di attuale appartenenza oppure 5 anni di servizio con il titolo di accesso.

Dalla riunione svolta è emerso che:

sono stati riconfermati 42.114 posti da collaboratore a operatore (1 per plesso), tutti i sindacati si trovano concordi con questa mozione;

a (1 per plesso), tutti i sindacati si trovano concordi con questa mozione; sono stati proposti 886 posti da assistente a funzionario, la FLC CGIL ha chiesto nuovamente la revisione dei costi relativi al passaggio, sostenendo la possibilità di realizzare più di 1.000 funzionari con le risorse già a disposizione.

Il tavolo di confronto è stato aggiornato in attesa di ulteriori approfondimenti da parte della direzione ministeriale competente per quel che concerne i costi delle progressioni verticali da assistente a funzionario.