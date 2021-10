Personale privo di Green pass, quando scatta la sospensione dal servizio? Ci sono anche delle sanzioni?

Se il lavoratore, al momento dell’ingresso a scuola, non esibisce una certificazione verde COVID-19 valida non può accedere o permanere nell’istituzione scolastica. La conseguente assenza dal servizio è qualificata come «assenza ingiustificata» e determina l’immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.

Il Green pass può essere eventualmente sostitutio da un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni richieste dall’art. 9, comma 2, del citato D.L. n. 52/2021 per il rilascio della certificazione verde (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, anche dopo la somministrazione della prima dose, o effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo).

Come chiarito dal MI con faq aggiornata al 28 ottobre, la sospensione del rapporto di lavoro, che decorre dal quinto giorno di assenza ingiustificata del personale scolastico, consente al dirigente scolastico la stipulazione di un contratto di supplenza per una durata non superiore ai quindici giorni.

Al fine di garantire il diritto allo studio e la continuità del servizio, la sospensione mantiene, quindi, la sua efficacia fino al concorrere di due condizioni: il conseguimento della certificazione verde da parte del personale sospeso e la scadenza del contratto stipulato con il sostituto.

Non è invece più prevista l’applicazione di sanzioni amministrative per il personale scolastico che risulti sprovvisto della certificazione verde.

Ricordiamo che le sanzioni restano invece per gli esterni che accedano all’istituto scolastico senza Green pass, così come per il Dirigente scolatico e suoi delegati che omettano di effettuare le previste verifiche.