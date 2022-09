Piano annuale delle attività: tra gli adempimenti di inizio anno scolastico c’è la modalità di elaborazione del PEI

Tra le azioni prioritarie del Dirigente scolastico c’è la predisposizione del Piano annuale delle attività. In questo atto, tra le altre cose, il Dirigente scolastico pianifica le riunioni per l’elaborazione del PEI e del PDP.

Dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha ripristinato il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 che definisce le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, così come previsto dal decreto legislativo 66/2017, il nuovo modello nazionale di PEI (Piano educativo individualizzato) deve essere adottato dalle istituzioni scolastiche. (VAI AL CORSO)

Per supportare le scuole nella stesura del Pei, La Tecnica della Scuola fornisce ai docenti una efficace proposta didattica finalizzata al rafforzamento delle seguenti competenze:

Competenze relative all’insegnamento (didattica)

– Utilizzare strategie appropria­te per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppa­re percorsi e ambienti educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione

Competenze relative alla partecipazione scolastica (orga­nizzazione)

– Informare e coinvolgere i ge­nitori

– Contribuire al benessere degli studenti

Competenze relative alla propria formazione (professionalità)

– Curare la propria formazione continua

– Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio

Il corso

Su questi argomenti il corso Guida alla compilazione del PEI 2022, in programma dal 16 settembre, a cura di Katia Perdichizzi.

Il corso accompagnerà i partecipanti nella compilazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), per gli allievi con disabilità certificata, in prospettiva bio-psico-sociale secondo le indicazioni del D.L.vo n. 66/17 come modificato dal D.L.vo n. 96/19 e delle Linee guida del Decreto interministeriale n. 182 del 29/12/2020, tornato nuovamente in vigore con la Sentenza n° 3196/22 del Consiglio di Stato.