Piattaforma Unica, non si riesce ad accedere: studenti in difficoltà nel caricamento dei documenti per il Curriculum dello studente

Piattaforma Unica, non si riesce ad accedere: studenti in difficoltà nel caricamento...

Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte di studenti e dai docenti tutor per l’orientamento, che non riescono ad accedere alla Piattaforma Unica.

In effetti, abbiamo provato anche noi, e dopo una lunga attesa, compare questo errore:

In altri momenti, l’accesso è molto rallentato e si fatica ad entrare nella Piattaforma. E quando si entra nel Curriculum, compaiono questi avvisi:

Questo malfunzionamento sta creando non pochi problemi, soprattutto agli studenti delle classi quinte delle secondarie di secondo grado, impegnati in questi giorni a completare la compilazione del Curriculum dello Studente, documento essenziale per sostenere il colloquio dell’esame di Maturità.

Il Curriculum dello studente è infatti un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno le informazioni sul percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al diploma conseguito al termine del secondo ciclo d’istruzione.

Struttura del Curriculum

Il Curriculum si compone di tre parti.

La prima parte è a cura esclusivamente della scuola e contiene tutte le informazioni relative al percorso di studi, al titolo di studio conseguito, a eventuali altri titoli posseduti e alle altre esperienze svolte in ambito formale.

La seconda parte, la cui compilazione è affidata sia a studenti e studentesse sia alla scuola, riporta le certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere.

La terza parte, che è compilata esclusivamente dagli studenti e dalle studentesse, riguarda le attività extrascolastiche svolte ad esempio in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato.

Con nota 8781 del 13 maggio 2025, il MIM ha fornito indicazioni operative relative alla predisposizione, alla valorizzazione e al rilascio del documento.

Cosa devono fare i candidati all’esame

All’interno dell’E-Portfolio, i candidati interni all’esame di Stato possono visualizzare nella sezione “Percorso di studi” e “Sviluppo delle competenze” le informazioni che andranno a confluire rispettivamente nella parte prima e seconda (relativamente alle certificazioni conseguite caricate dalla scuola) del Curriculum. Le informazioni sulle certificazioni conseguite e soprattutto quelle sulle eventuali attività svolte in ambito extrascolastico inserite nella sezione “Sviluppo delle competenze” vanno a confluire nella parte terza del Curriculum.

L’aggiornamento nell’E-Portfolio delle informazioni che confluiscono nel Curriculum è possibile fino al consolidamento pre-esame da parte della segreteria.

Superato l’esame di Stato, quando la scuola avrà associato il Curriculum al diploma ed avrà effettuato il consolidamento post-esame, gli studenti diplomati acquisiscono il Curriculum direttamente all’interno dell’E-Portfolio.

Invece, i candidati esterni procedono con l’inserimento delle informazioni nella sezione “Percorso di studi” e “Sviluppo delle competenze” dell’E-Portfolio prima di sostenere l’esame preliminare; il loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame. Per accedere all’E-Portfolio è sufficiente che, successivamente al caricamento su SIDI delle informazioni relative ai suddetti studenti da parte delle segreterie scolastiche, i candidati esterni accedano a UNICA mediante un sistema di identità digitale (SPID, CIE, CNS, eIDAS).

Cosa devono fare le scuole

Le azioni di competenza delle segreterie scolastiche consistono essenzialmente nel consolidamento del Curriculum, da effettuare prima e dopo l’esame di Stato.

Cosa devono fare le commissioni d’esame

Il Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, effettuate dalla commissione/classe tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe.

A seguito dell’operazione di consolidamento pre-esame da parte delle segreterie, il Curriculum viene messo direttamente a disposizione delle commissioni d’esame tramite l’applicativo “Commissione web”.