Piero Angela ci lascia, l’addio del figlio Alberto che ne da l’annuncio “Buon viaggio, papà”

Con un post su Facebook Alberto Angela, il divulgatore scientifico amato da tutta Italia, ha dato la triste notizia: è morto Piero Angela, figura di rilevanza nel panorama nazionale e internazionale, l’uomo che ha rivoluzionato il modo di fare divulgazione scientifica.

Aveva una grande considerazione del ruolo dell’insegnante: “L’insegnante è la persona alla quale un genitore affida la cosa più preziosa che possiede suo figlio: il cervello. Glielo affida perché lo trasformi in un oggetto pensante. Ma l’insegnante è anche la persona alla quale lo Stato affida la sua cosa più preziosa: la collettività dei cervelli, perché diventino il paese di domani”.

LEGGI L’ULTIMA LETTERA DI PIERO ANGELA AI SUOI TELESPETTATORI

Piero Angela, una vita dedicata alla divulgazione

Come afferma l’account CinguetteRai, Piero Angela “Ci ha lasciati come desiderava: in scena, mentre lavorava; era questo il suo ultimo desiderio. Ha registrato recentemente le puntate inedite (ancora in onda) di #SuperQuark, all’età di 93 anni. E ha orgogliosamente festeggiato in onda i 70 anni di lavoro in Rai”.