PlanetProf: l’app gratuita pensata per i docenti di ogni ordine e grado di istruzione

PlanetProf nasce dall’esigenza di offrire agli insegnanti italiani uno spazio semplice, diretto e utile, dove trovare ispirazioni, notizie, orientamento e contatti veri con altri colleghi, senza dispersioni.



Questa necessità ha preso forma con lo sviluppo di PlanetProf, un’app completamente gratuita, dove il docente può semplificare il suo lavoro, confrontarsi con colleghi di altre scuole in tutta Italia e accedere a risorse e servizi di valore, il tutto all’interno della prima community senza studenti, pensata esclusivamente per gli insegnanti.



PlanetProf connette il settore education, cultura, istruzione, con la categoria insegnanti attraverso videoclip di presentazione, favorendo la comunicazione e semplificando il processo di valutazione del docente.



Inoltre, con PlanetProf, è possibile creare connessioni dirette con colleghi in tutta Italia, avviare chat private per condividere esperienze, confrontarsi con altre realtà, stringere rapporti professionali e scambiare materiali didattici in tempo reale.



Aiuta questo progetto a crescere, entra anche tu nella prima community nata esclusivamente per i docenti.

Come iniziare a esplorare l’app PlanetProf?



Per iniziare a usare PlanetProf, scarica l’app direttamente dallo store del tuo smartphone.

Una volta scaricata l’app, il primo passo è creare il tuo profilo personale. Ti verrà chiesto di

inserire:



Nome e cognome

Email e password



Dopo aver completato questa fase, potrai selezionare:

La regione e la provincia in cui insegni

Il grado scolastico

La materia di insegnamento

Infine, riceverai un’email di conferma all’indirizzo fornito durante la registrazione. Una volta confermato il profilo, potrai accedere ai contenuti e unirti alla community di PlanetProf!



PlanetProf, disponibile online negli app store iOS e Android



Guarda il video di presentazione dell’App Mobile

Anteprima Video di Youtube

Cosa troverai sull’app PlanetProf?

Canali tematici e risorse

Accedendo all’app, avrai accesso a video realizzati da esperti su temi legati alla professione docente e alla didattica. Rete di connessioni

Con PlanetProf puoi creare collegamenti con colleghi di altre scuole per condividere esperienze, materiali e idee.

● Cerca colleghi per nome e cognome.

● Invia richieste di connessione ad altri insegnanti attivi nella community cliccando sul nome che trovi nei commenti

● Chatta privatamente con altri docenti per un confronto professionale immediato. Possibilità di esplorare contenuti video

Guarda, commenta e vota video dedicati agli argomenti di maggiore interesse per i docenti.

Accedi ai contenuti ovunque e in qualsiasi momento!

Tutti i servizi di PlanetProf per semplificare e arricchire il tuo lavoro di docente

PlanetProf mette a tua disposizione una serie di servizi completamente gratuiti, progettati per supportarti nella tua attività quotidiana e rendere la tua esperienza professionale più semplice e stimolante. Ecco tutto ciò che puoi trovare:

Eventi culturali

Ricevi aggiornamenti costanti su mostre, rappresentazioni teatrali, musei, fiere ed eventi dedicati al mondo della scuola. Promuovi attività culturali e formative per arricchire l’esperienza didattica dei tuoi studenti, ampliando le loro conoscenze e stimolando la loro curiosità.

Notizie dal mondo della scuola

Rimani sempre informato su tutto ciò che riguarda il settore scolastico: normative, leggi, diritti e doveri dei docenti, aggiornamenti pensionistici e novità relative alla didattica. Uno strumento indispensabile per essere sempre al passo con le ultime evoluzioni del tuo ambito professionale.

Formazione e aggiornamento professionale

Accedi a corsi e programmi di aggiornamento professionale offerti da operatori qualificati.

Migliora le tue competenze, scopri nuove metodologie didattiche e amplia il tuo bagaglio professionale per affrontare al meglio le sfide dell’insegnamento moderno.

Viaggi d’istruzione e vacanze studio

Esplora le proposte di tour operator specializzati per organizzare vacanze studio, viaggi d’istruzione e visite guidate. Pianifica esperienze uniche e formative per i tuoi studenti, combinando apprendimento e divertimento in contesti stimolanti e nuovi.

Consultazione e valutazione dei libri di testo

PlanetProf ti offre la possibilità di consultare e valutare libri di testo in maniera pratica e veloce.

● Guarda un video di presentazione dei libri.

● Sfoglia la copia digitale per esaminare i contenuti in dettaglio.

● Se necessario, richiedi una copia cartacea direttamente all’editore.

Inoltre, puoi esprimere valutazioni e commenti sui testi proposti, contribuendo così a una scelta più informata per la tua didattica.

Con PlanetProf, hai tutto ciò che ti serve per semplificare il tuo lavoro e arricchire la tua esperienza come docente. Scopri tutte le possibilità e inizia subito a usarle!

Ci trovi anche su Facebook e Instagram, dove condividiamo aggiornamenti sull’app, novità dal mondo della scuola e tanti contenuti interessanti pensati per te!

Libri Attivi: il tuo spazio per attivare e consultare le copie digitali

PlanetProf offre una sezione dedicata all’attivazione delle copie digitali dei libri di testo.

Con pochi semplici passaggi, puoi accedere ai contenuti ovunque e in qualsiasi momento, rendendo il tuo lavoro ancora più semplice e organizzato.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO