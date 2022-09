PON Digital board e Reti locali: la chiusura dei progetti è prorogata al 31 gennaio 2023

Il Ministero dell’Istruzione ha disposto una proroga alla chiusura dei progetti afferenti ai due avvisi PON Digital Board e Reti locali.

Il PON Digital board, ricordiamo, è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Il PON Reti locali cablate e wireless ha invece come obiettivo dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

Per entrambi gli avvisi, con riferimento ovviamente ai progetti autorizzati, la scadenza per la chiusura del progetto nella piattaforma GPU è prorogata dal 31 ottobre 2022 al 31 gennaio 2023.