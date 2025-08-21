Ponti scuola 2025/26: quanti giorni di vacanza ci saranno?

Siamo ad agosto, ma gli studenti iniziano a chiedersi quando inizierà la scuola per il prossimo anno scolastico e se ci saranno dei giorni di vacanza prolungata.

Partiamo dall’inizio delle lezioni. I primi a tornare sui banchi saranno i bambini delle scuole dell’infanzia della Lombardia, il 5 settembre, e gli alunni della provincia autonoma di Bolzano, l’8 settembre. A seguire, toccherà il 10 settembre a Piemonte, Trento, Valle d’Aosta e Veneto, l’11 al Friuli Venezia Giulia e il 12 alla Lombardia (dalla primaria alla secondaria di II grado).

La maggior parte delle regioni ha invece fissato al 15 settembre la data di inizio: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Gli ultimi a tornare a scuola saranno gli studenti di Calabria e Puglia, il 16 settembre.

L’URP del MIM ha pubblicato una tabella di sintesi con le date di inizio e fine in ogni regione:

Ponti scuola 2025/26

1° novembre 2025 (sabato): nessun ponte;

8 dicembre 2025 (lunedì): weekend lungo;

25-26 dicembre: Natale e Santo Stefano;

1 gennaio 2026: Capodanno;

6 gennaio 2026: Epifania;

6 aprile 2026: Lunedì dell’Angelo;

25 aprile 2026 (sabato): niente ponte;

1 maggio 2026 (venerdì): ponte da venerdì a domenica;

2 giugno 2026 (martedì): ponte con lunedì 1 giugno.

Calendari scolastici regionali nel dettaglio

ABRUZZO

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

DELIBERA

BASILICATA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

BOLZANO

Inizio delle lezioni: 8 settembre 2025

Ognissanti: dal 25 ottobre al 2 novembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 14 al 22 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 16 giugno 2026

Delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 14.01.2025

Calendario scolastico 2025/2026

CALABRIA

Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

CAMPANIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

EMILIA-ROMAGNA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

Delibera

FRIULI VENEZIA GIULIA

Inizio delle lezioni: 11 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte 1° maggio: 2 maggio

Ponte 2 giugno: 1° giugno

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

Delibera n. 455 del 4 aprile 2025

Scuole dell’infanzia

Scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado

LAZIO

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

DGR 42 del 30/01/2025

Schema calendario scolastico 2025/2026

Circolare n. 0166487 del 10/02/2025

LIGURIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 11 giugno 2026

DELIBERA

LOMBARDIA

Inizio delle lezioni: 12 settembre 2025 (5 settembre la scuola dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

DELIBERA

MARCHE

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

MOLISE

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

PIEMONTE

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 14 al 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

PUGLIA

Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

Delibera

SARDEGNA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

SICILIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

TOSCANA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

TRENTO

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Ognissanti: dal 31 ottobre al 1 novembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 all’8 aprile 2026

Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

UMBRIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

VALLE D’AOSTA

IInizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2026

Vacanze d’inverno: dal 16 al 18 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

Calendario scolastico 2025/2026

VENETO

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

Delibera n. 357 del 1/04/2025