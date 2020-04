Portiamo la ricerca a scuola, una piattaforma con contributi del mondo della ricerca per scuole e famiglie

I migliori contributi del mondo della ricerca pubblica italiana sono online in un’unica piattaforma predisposta da Indire.

Fisica e astrofisica, spazio, ambiente, natura, tecnologia, matematica, scienze umane e sociali, innovazione e risparmio energetico e tutto quanto può essere compreso nella definizione di ricerca scientifica viene messo a disposizione di insegnanti, studenti e famiglie, che in questo periodo si sono organizzati con la didattica a distanza.

L’iniziativa è di tutti gli enti pubblici di ricerca italiani (CNR, Invalsi, INGV, ISTAT, ISS e tanti altri), che hanno fatto fronte comune per riunire contenuti, video e contributi interattivi in un’unica piattaforma, quella dell’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).

Il materiale, continuamente aggiornato e che fa riferimento alla migliore produzione di comunicazione del mondo della ricerca, è organizzato per temi, tag e ente di appartenenza e diventa non solo strumento didattico e di approfondimento, ma anche stimolo per allargare gli orizzonti della conoscenza.