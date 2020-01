Posti disponibili per la mobilità dei docenti 2020-2021

L’art.8 del CCNI mobilità 2019-22 specifica quali sono le sedi disponibili per le operazioni di mobilità2020/2021. Mentre per la I e II fase della mobilità, rispettivamente quella tra scuole dello stesso comune o scuole dello stesso distretti sub comunale, la mobilità territoriale avviene sul 100% dei posti disponibili e vacanti, per la III fase della mobilità, quella interprovinciale e della mobilità professionale, saranno disponibili il 50% dei posti. Il restante 50% dei posti sarà accantonato per le immissioni in ruolo.

Disponibilità dei posti per la mobilità

Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati nella prossima Ordinanza Ministeriale

Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:

a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare; b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo; c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato. Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli.

Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.

Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali.

Per le immissioni in ruolo autorizzate per l’anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Il posto dispari all’immissione in ruolo per il 2020/2021 e alla mobilità per il 2021/2022

Aliquote mobilità interprovinciale e passaggi

Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;

s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.

Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).

Posti di quota 100 2019 sono disponibili per il 2020/21

Nella mobilità 2020/2021 sono disponibili tutti quei posti dei docenti andati in quiescenza con quota 100, il cui posto si è liberato in ritardo rispetto la scadenza del termine di comunicazione dei dati dell’organico di diritto al SIDI.

Questi posti saranno disponibili e si andranno a cumulare con i posti che si libereranno a seguito della domanda di quiescenza già presentata entro il 30 dicembre 2019.