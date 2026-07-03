Potenziamento delle competenze linguistiche, online l’avviso per studenti del quarto anno delle superiori e del terzo della filiera 4+2: contano il merito e l’ISEE

Si aprono nuove opportunità internazionali per gli studenti delle scuole superiori italiane. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha lanciato il nuovo “Piano per il potenziamento delle competenze linguistiche”, un’iniziativa che punta a rafforzare la preparazione dei ragazzi attraverso esperienze dirette all’estero. Il progetto, finanziato dai Fondi Strutturali Europei nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 (FSE+), mira a promuovere una formazione inclusiva e di qualità agevolando la mobilità per tutti.

Destinatari e criteri di selezione

L’avviso si rivolge agli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie non commerciali. Un’importante novità riguarda l’inclusione degli studenti del terzo anno dei percorsi quadriennali legati alla filiera tecnologico-professionale del “4+2”.

Le scuole avranno il compito di selezionare i partecipanti seguendo criteri rigorosi che mettono al centro il merito e il reddito (ISEE), con l’obiettivo dichiarato di garantire il diritto allo studio e le pari opportunità a ogni studente.

Cosa prevede il piano: corsi di lingua e stage professionalizzanti

L’offerta formativa si divide principalmente in due tipologie di intervento, entrambe da svolgersi rigorosamente in un Paese dell’Unione Europea:

Percorsi linguistici: moduli di 40, 60 o 80 ore finalizzati al potenziamento della lingua straniera, che possono includere anche il conseguimento di certificazioni internazionali. Stage e tirocini: esperienze da 60, 90 o 120 ore presso università, enti, fondazioni o aziende europee, progettate per offrire un contatto diretto con il mondo del lavoro o della ricerca internazionale.

Tutte le attività dovranno svolgersi in orario extracurricolare, ad esempio durante i periodi di sospensione delle lezioni, e dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2027.

Finanziamenti e scadenze

Il sostegno economico per le scuole è consistente: ogni istituto può beneficiare di un massimale che varia dai 160.000 euro (per scuole fino a 500 studenti) ai 200.000 euro (per quelle con una popolazione studentesca superiore).

Le istituzioni scolastiche interessate non hanno molto tempo per candidarsi. La finestra temporale per la presentazione dei progetti sulla piattaforma SIF2127 è già aperta e si chiuderà alle ore 18.00 del 27 luglio 2026. Qualora le richieste di finanziamento superassero le risorse disponibili, il Ministero darà priorità alle scuole che registrano un maggiore disagio negli apprendimenti di base, basandosi sulle rilevazioni INVALSI del periodo 2025-2026.

Per le scuole che non riusciranno a partecipare in questa fase, è prevista una seconda riapertura dei termini con l’avvio del nuovo anno scolastico 2026-2027, compatibilmente con le risorse residue.

L’AVVISO