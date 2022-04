Potenziamento delle discipline sportive, al via la rilevazione per le secondarie di I grado

Potenziamento delle discipline sportive, al via la rilevazione per le secondarie di...

Con nota 1048 del 19 aprile scorso il MI ha dato il via alla rilevazione delle esperienze di “Potenziamento delle discipline sportive” condotte dalle Istituzioni scolastiche secondarie di primo grado, organizzate anche in rete e dislocate in tutto il territorio nazionale, quale ampliamento della propria offerta formativa.

La compilazione di tale rilevazione dovrà avvenire entro il 9 maggio 2022, il link sarà raggiungibile all’indirizzo https://forms.office.com/r/R4ShhX5VkB e il questionario sarà compilabile in un’unica sessione

dal Dirigente scolastico o suo delegato; gli Istituti potranno segnalare eventuali difficoltà nella compilazione ai Referenti territoriali di educazione fisica e sportiva di riferimento.

La successiva analisi dei dati sarà restituita all’utenza attraverso il sito istituzionale del Ministero dedicato alle politiche sportive scolastiche https://www.miur.gov.it/web/guest/politiche-sportivescolastiche.