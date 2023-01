“I Promessi Sposi ai minimi termini”, una versione del romanzo dedicata ad alunni con disabilità cognitiva e ai lettori meno esperti

Non avendo trovando uno strumento adeguato e valido sul mercato, Valentina Milazzo si è ritrovata, come tanti docenti di sostegno alle prese con il loro lavoro quotidiano, a costruire con le proprie mani il suo materiale di lavoro. Ne è venuto fuori un testo snello ed efficace. Come una frazione, ridotto ai minimi termini, ma equivalente, di pari valore. Il libro è dedicato agli alunni con disabilità intellettiva e a lettori poco abili: bambini o alunni stranieri alle prese con l’apprendimento della nostra lingua.

Il lungo e complesso romanzo di Alessandro Manzoni è stato riscritto in modo essenziale, fino a diventare un percorso narrativo lineare, che resta impresso nella memoria di tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento. Il linguaggio semplice è organizzato in periodi brevi in cui è prevalente l’uso delle proposizioni coordinate, del modo indicativo e della forma attiva.

La leggibilità del testo è stata curata in tutti i suoi aspetti: la scelta del font e della dimensione del carattere, la spaziatura, la posizione del periodo all’interno della pagina, e degli “a capo”, così da evitare di spezzare i legami logici degli elementi della frase all’interno del rigo.

Le parole difficili, non più in uso o che si prestano a interpretazioni errate, sono state evidenziate e spiegate nella rubrica “falsi amici”: così l’alunno scopre, ad esempio, che “I bravi” di don Rodrigo si comportavano tutt’altro che bene!

Il testo risponde anche a una scelta metodologica di gradualità. Man mano che il lettore prende dimestichezza con la storia, e fiducia nelle sue abilità di lettura, il testo si allunga, fino a comprendere episodi più estesi.

L’indice riporta la corrispondenza di ciascuna delle dieci parti che compongono il testo, con i capitoli del romanzo originale, offrendo spunti di condivisione e agevolando il lavoro di raccordo con la programmazione della classe. Ciascuna parte è completa di attività per la comprensione del testo e la produzione: esercizi di abbinamento, domande a risposta multipla, vero/falso, completamento, riordino in sequenze o anche una cartina su cui tracciare il percorso che Renzo e Lucia compiono da Lecco, rispettivamente a Milano e Monza, separandosi, dopo il celebre addio ai monti.

Infine, si trovano attività di consolidamento e di verifica, una scheda sull’autore del romanzo e la galleria dei personaggi. Le illustrazioni, moderne e accattivanti, create dal talento di Alida Pintus, possono essere colorate, ritagliate e riutilizzate per svolgere dei lavori di gruppo. Gli alunni più esperti, ad esempio, come è stato già sperimentato in molte scuole d’Italia, possono produrre delle schede sulle caratteristiche fisiche e morali dei vari personaggi.

I Promessi Sposi ai minimi termini, di Valentina Milazzo, pensato per non privare gli alunni più fragili di un’opportunità di apprendimento e conoscenza, è acquistabile su Amazon a questo LINK.

Adesso anche in lingua inglese Quick and Easy I Promessi Sposi, the Betrothed.

PUBBLIREDAZIONALE