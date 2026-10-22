Proteste giovani, Fornero: “Sembra che il sogno di migliorare la propria vita stia svanendo. La società non include”

Arriva anche il commento di Elsa Fornero, docente, economista ed ex ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sulle violenze che nelle ultime settimane hanno infuocato molte città italiane, a partire da Roma, Milano e Torino. Una situazione che sta destando allarme sociale, specialmente per il rischio, paventato da molti, che gli scontri possano proseguire anche nelle prossime settimane.

“Sembra che il sogno di migliorare la propria vita stia svanendo”, ha detto Fornero in un’intervista de La Stampa. “Secondo l’economista, molto ferma nel condannare ogni tipo di violenza, la marea di giovani scesa in piazza racconta il bisogno di una generazione di avere opportunità, di progettare il futuro con qualche possibilità di realizzazione”, riassume il quotidiano di Torino.

La questione, insomma, andrebbe visto anzitutto in chiave sociologica. Una lettura molto vicina a quella fatta nei giorni scorsi da Massimo Cacciari, che parlando sempre alla Stampa aveva acceso i riflettori sull’aspetto generazionale delle proteste. “Questo malessere, e negli incontri i ragazzi me lo dicono spesso, dipende proprio dal sentire una società che non include”, ha concluso Fornero.