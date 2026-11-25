“Il Paese ha bisogno di più lavoratori, non di meno. Abbiamo un tasso di occupazione femminile ancora troppo basso e un tasso di occupazione delle persone relativamente anziane, ma ancora in buona salute, ancora basso rispetto agli altri Paesi. In un Paese che perderà un terzo della forza lavoro nei prossimi 25 anni circa, anticipare il pensionamento non sembra una misura saggia“. Non torna sui suoi passi Elsa Fornero, economista ed ex ministra del Lavoro e delle Politiche sociali del Governo tecnico guidato da Mario Monti, artefice della riforma previdenziale che ha elevato i requisiti per andare in pensione.

“Ci possono essere molte buone ragioni per trovare fondi”

Intervistata dall’agenzia di stampa Adnkronos, per commentare le ipotesi di flessibilità in uscita al centro del dibattito sulla manovra di bilancio 2027, Elsa Fornero ha detto che “ci possono essere molte buone ragioni per trovare fondi, ma allora dobbiamo pensare alla scuola, alla sanità e anche alla cura delle persone anziane, che non hanno soltanto bisogno di una pensione, ma di qualcuno che si prenda cura di loro”.

Il problema degli anziani da accudire, ha ribadito l’ex ministra, non è di poco conto: “Qualche volta non c’è la famiglia oppure la famiglia non può farlo, a meno di sacrificare il lavoro e l’attività della figlia”, ha concluso Fornero.

L’età di pensionamento

Oggi più che mai, uno dei punti molto sentiti dal personale scolastico è quello relativo all’età di pensionamento: tanti insegnanti si sentono stanchi, stressati e desidererebbero uscire prima dei canonici 67 anni, che entro il 2028 diventeranno quasi 67 anni mezzo. I margini per ottenere un anticipo di pensionamento per la categoria a livello legislativo vi sarebbero: nella stessa Legge di Bilancio di fine anno, c’è infatti un “tesoretto” di 850 milioni dedicato alla flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, sul quale il dibattito rimane ancora ancora aperto in chiave di emendamenti.

E nel dibattito figura quasi sempre la Lega, che spinge per reintrodurre, attraverso una serie di emendamenti presentati ed ora al vaglio delle commissioni di competenza, l’uscita dal lavoro anticipata a 64 anni.

La scuola chiede l’anticipo pensionistico senza penalità

Nel comparto scolastico cresce, intanto, il “partito” di coloro che chiedono una forma di anticipo pensionistico, motivando l’eventuale deroga con l’alto numero di casi di burnout tra i docenti e Ata over 60.

“Sappiamo che il nostro lavoro è usurante, anche se molti pensano che non lo sia – ha detto di recente Elvira Serafini, leader del sindacato Snals, alla ‘Tecnica della Scuola’ -, parlo di tutto il personale, perché avere il contatto con della scuola dell’infanzia, con i bambini piccolini o la scuola elementare e non è da meno anche il lavoro che viene fatto per le scuole di primo e di secondo grado, è un lavoro di attenzione continua, anche del personale ATA che lavora fuori dell’aula. È una considerazione a tutto campo. E noi lavoriamo su questo”.