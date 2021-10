Prove Invalsi 2022, come prepararsi: guide e simulazioni

Anche nell’a.s. 2021/22 si svolgeranno le prove Invalsi.

Partiranno per primi i ragazzi della quinta secondaria di secondo grado e a seguire quelli della classe terza della secondaria di primo grado, per evitare la concomitanza con la preparazione all’esame di Stato. Le prove, infatti, per i ragazzi, si svolgeranno tra marzo ed aprile.

Non cambiano le modalità: per la primaria resta cartacea, mentre per medie e superiori le prove si svolgeranno al computer.

Ecco il calendario:

Come prepararsi

Per prepararsi al meglio alle prove del 2022 l’Invalsi ha predisposto una serie di guide, oltre alle simulazioni ai singoli test.

Scuola primaria

Gli studenti delle classi seconda (grado 2) e quinta primaria (grado 5) si cimentano con le Prove nazionali a maggio, la somministrazione avviene in modalità Pencil Paper Testing.

Per aiutare i bambini e le famiglie a comprendere come funzionano le Prove INVALSI e per farli familiarizzare con i quesiti che troveranno nei fascicoli cartacei, l’Istituto mette a disposizione della scuola una serie di documenti divisi per materia.

SCARICA LA GUIDA

Simulazioni scuola primaria

Prova di Italiano II primaria

Prova di italiano V primaria

Prova di Matematica II primaria

Prova di Matematica V primaria

Prova di Inglese V primaria

ALTRI MATERIALI

Scuola secondaria di I grado

Ad aprile iniziano le Prove INVALSI per l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (grado 8). La somministrazione avviene in modalità Computer Based Testing, come per i ragazzi dell’ultimo anno di scuola superiore.

SCARICA LA GUIDA

Simulazioni scuola secondaria di I grado

Prova di Italiano

Prova di Matematica

Prova di Inglese

ALTRI MATERIALI

Scuola secondaria di II grado

Classi II

Gli studenti delle classi II (grado 10) si cimentano con le Prove nazionali di Italiano e Matematica a maggio, la somministrazione avviene in modalità Computer Based Testing.

SCARICA LA GUIDA

Simulazioni

Prova di Italiano

Prova di Matematica

ALTRI MATERIALI

Classi V

Gli studenti del grado 13 sono tradizionalmente i primi a cimentarsi, nel mese di marzo, con le Prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese.

SCARICA LA GUIDA

Simulazioni

Prova di Italiano

Esempi

Prova di Matematica

Esempi

Prova di Inglese

Esempi

ALTRI MATERIALI