Prove Invalsi 2025, risultati nella classe seconda della primaria: la maggioranza degli alunni raggiunge il livello base in Italiano e Matematica, al Sud e Isole risultati più bassi

Invalsi ha proposto un’analisi dei risultati raggiunti nelle rilevazioni 2025 nella classe seconda della scuola primaria.

L’importanza delle competenze di base

Le competenze in Italiano e Matematica sono fondamentali per il successo scolastico e personale. Rilevare precocemente eventuali difficoltà già nei primi anni della scuola primaria è essenziale per attivare interventi di supporto efficaci e duraturi, che vadano oltre la dimensione scolastica.

La prova di Italiano

La prova di Italiano valuta la capacità di leggere, comprendere e riflettere su un testo scritto.

Nel 2025, il 66,3% degli alunni ha raggiunto la fascia di base, con un aumento di 2 punti percentuali rispetto al 2024. Tuttavia, i livelli pre-pandemici (2019) non sono ancora stati recuperati.

Le fasce bassa e medio-alta mostrano un miglioramento (+2 e +5 punti), mentre la fascia alta (-3) e la molto alta (-5) registrano un calo.

I risultati in Matematica

In Matematica, il 67% degli alunni raggiunge il livello di base, mantenendo una sostanziale stabilità rispetto al 2024.

Anche qui si osserva un effetto post-pandemico persistente, con un lento recupero.

Rispetto alla Rilevazione precedente, si nota un aumento di 2 punti nella fascia bassa e di 3 punti nella fascia alta, in relazione a conoscenze, risoluzione di problemi e abilità argomentative nei diversi ambiti (Numeri, Spazio e figure, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni).

I fattori che incidono sui risultati

Oltre alla pandemia, diversi fattori influenzano gli esiti: