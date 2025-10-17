Prove INVALSI 2026, le scuole primarie possono presentare richiesta di posticipo entro il 9 gennaio

Qualche giorno fa l’INVALSI ha pubblicato il calendario delle rilevazioni che avranno luogo nel 2026 e che coinvolgeranno anche quest’anno le classi II e V della primaria, le classi III della secondaria di I grado e le classi II e V della secondaria di II grado.

Le Prove si svolgeranno da marzo a maggio: inizierà il grado 13 (V secondaria II grado ), seguiranno poi i gradi 8 (II secondaria II grado ), 10 (III secondaria I grado) e la Primaria.

Richieste di posticipo per le classi II e V di scuola primaria

L’istituzione scolastica può chiedere il posticipo dello svolgimento delle prove 2026 per la scuola primaria, solo a condizione che dimostri di aver preso un impegno prima del 15 ottobre 2025.

La documentazione che giustifica la richiesta di rinvio deve riportare la data di protocollo precedente al 15 ottobre 2025. La richiesta deve essere protocollata e firmata dal Dirigente Scolastico. La richiesta deve poi essere scansionata e inviata all’INVALSI e per conoscenza al referente regionale.

La scuola per ottenere il posticipo deve aver già completato l’iscrizione alle Rilevazioni 2025. Il posticipo è da ritenersi accordato solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta dell’INVALSI.

Le richieste di posticipo dovranno pervenire entro il giorno venerdì 9 gennaio 2026.