Prove INVALSI 2026, si parte a marzo con le classi quinte delle superiori: ecco il calendario

INVALSI ha pubblicato il calendario delle rilevazioni che avranno luogo nel 2026 e che coinvolgeranno anche quest’anno le classi II e V della primaria, le classi III della secondaria di I grado e le classi II e V della secondaria di II grado.

Calendario delle somministrazioni

II primaria (prova cartacea) Italiano: mercoledì 6 maggio 2026 Prova di lettura solo Classi Campione: mercoledì 6 maggio 2026 Matematica: giovedì 7 maggio 2026

(prova cartacea) V primaria (prova cartacea) Inglese: martedì 5 maggio 2026 Italiano: mercoledì 6 maggio 2026 Matematica: giovedì 7 maggio 2026

(prova cartacea)

III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT) Sessione ordinaria Classi Campione: giovedì 9, venerdì 10, lunedì 13, martedì 14 aprile 2026

In questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto). Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da mercoledì 8 aprile 2026 a giovedì 30 aprile 2026 Sessione suppletiva: dal 21 maggio 2026 al 5 giugno 2026.

(prova al computer – CBT) II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT) Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 maggio 2026

In questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica e Competenze digitali. Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Competenze digitali: da lunedì 11 maggio 2026 a venerdì 29 maggio 2026

(prova al computer – CBT) V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT) Sessione ordinaria Classi Campione: lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5, venerdì 6 marzo 2026

In questa finestra la scuola sceglie quattro giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica, Inglese (lettura e ascolto) e Competenze digitali. Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 2 marzo 2026 a martedì 31 marzo 2026 Sessione suppletiva: dal 21 maggio 2026 al 5 giugno 2026.

(prova al computer – CBT)

Richieste di posticipo per le classi II e V di scuola primaria

L’istituzione scolastica può chiedere il posticipo dello svolgimento delle prove 2026 per la scuola primaria, solo a condizione che dimostri di aver preso un impegno prima del 15 ottobre 2025.

La documentazione che giustifica la richiesta di rinvio deve riportare la data di protocollo precedente al 15 ottobre 2025. La richiesta deve essere protocollata e firmata dal Dirigente Scolastico. La richiesta deve poi essere scansionata e inviata all’INVALSI e per conoscenza al referente regionale.

La scuola per ottenere il posticipo deve aver già completato l’iscrizione alle Rilevazioni 2025. Il posticipo è da ritenersi accordato solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta dell’INVALSI.

Le richieste di posticipo dovranno pervenire entro il giorno venerdì 9 gennaio 2026.

Date per le somministrazioni posticipate