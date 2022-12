Prove Invalsi, per esercitarsi ecco le domande interattive di Italiano, Matematica e Inglese

Prove Invalsi, per esercitarsi ecco le domande interattive di Italiano, Matematica e...

Per esercitarsi alle prossime prove Invalsi, è disponibile su Invalsiopen la rubrica Mettiamoci alla Prova: l’obiettivo è offrire – non solo agli insegnanti, ma anche a chiunque sia interessato – nuovi strumenti interattivi che hanno come oggetto le domande delle Prove di Italiano, Matematica e Inglese, allo scopo di promuovere una migliore conoscenza del loro reale contenuto e favorire processi formativi dinamici tra i docenti e i loro studenti.

La caratteristica dell’interattività fa sì che forniscano un feedback immediato rispetto alle risposte date e agli elementi che le caratterizzano.

Al momento sono disponibili le prove del grado 8, l’ultimo anno di Scuola secondaria di primo grado, ma seguiranno nuove attività per altri gradi scolastici.

PROVA DI ITALIANO

PROVA DI MATEMATICA

PROVA DI INGLESE

Prove Invalsi sono requisito per l’Esame di Stato

Lo svolgimento delle prove INVALSI 2023, ricordiamo, costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione (art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 62/2017). Le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2022 sono: a) Italiano, b) Matematica, c) Inglese (prova di ascolto e prova di lettura).

Allo stesso modo, anche lo svolgimento delle prove INVALSI 2023 costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione (art. 13, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 62/2017). Le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2022 sono: a) Italiano, b) Matematica, c) Inglese (prova di ascolto e prova di lettura).