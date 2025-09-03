Quali sono i problemi della scuola? Non cambiano, anzi, peggiorano: docenti poco motivati e contenuti obsoleti, il sondaggio

Quali sono i problemi della scuola? A chiederlo agli italiani un sondaggio di Legacoop-Ipsos sul sistema scolastico e la sua percezione, come riportato da La Repubblica. I dati ricalcano per certi versi quelli emersi l’anno scorso.

Gli italiani promuovono il sistema scolastico con una sufficienza risicata (voto medio 6,4), indicandone come problemi principali i programmi di studio obsoleti e troppo teorici, la scarsa motivazione dei docenti, l’edilizia scolastica, la carenza di docenti, le dotazioni tecnologiche inadeguate, la scarsa preparazione dei docenti.

Lo ritengono, inoltre, ancora incapace di fornire competenze adeguate alle richieste di un mercato del lavoro in evoluzione e ne evidenziano le differenze qualitative tra le diverse aree del Paese e tra grandi città e provincia. Sono queste, in sintesi, le principali evidenze che emergono dal report FragilItalia “Il sistema scolastico italiano”, elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos.

I dati nel dettaglio

La valutazione media complessiva del sistema scolastico italiano si attesta ad un valore di poco superiore alla sufficienza (voto 6,4, in leggerissimo miglioramento rispetto al 6,3 rilevato lo scorso anno), con variazioni relative ai diversi livelli di istruzione.

Il voto più alto va all’Università (6,8, anch’esso in crescita di un decimale rispetto al 6,7 dello scorso anno), che si accompagna ad una sempre maggiore familiarità e propensione anche verso nuovi strumenti di alta formazione, come le università digitali, peraltro connesse a una generale maggiore fiducia verso la formazione pubblica.

Il giudizio sulle Università è seguito a ruota dalla scuola dell’infanzia (6,6, con due decimali in più), dagli asili nido e dalla scuola primaria (entrambi con 6,5, con una valutazione in miglioramento di tre decimali per gli asili nido e di un decimale per la primaria) e dalle scuole superiori (6,1). Il voto più basso, un 6, va alle scuole medie. Le critiche più forti provengono dal ceto popolare, con il 47% degli intervistati che, ad esempio, esprime una valutazione di insufficienza per le scuole medie e il 42% per le superiori.

Ecco le carenze della scuola secondo gli intervistati

Le principali carenze della scuola, peraltro sotto il segno di un complessivo peggioramento di valutazione rispetto a quanto rilevato lo scorso anno, vengono riscontrate nei programmi di studio obsoleti e troppo teorici (49%, con punte del 55% tra gli under 30, nel Nord Ovest e nel ceto popolare, in crescita di ben 5 punti percentuali), nella scarsa motivazione dei docenti (45%, con 1 punto percentuale in più), nell’edilizia scolastica (44%, 3 punti in più), nella carenza di docenti (36%, 1 punto in più), nelle dotazioni tecnologiche inadeguate (stabile al 36%). Cala invece di 2 punti, dal 36% al 34%, la quota di chi lamenta la scarsa preparazione dei docenti. I giudizi critici si estendono anche alla capacità del sistema scolastico di fornire competenze adeguate alle richieste di un mercato del lavoro in evoluzione, anche in questo caso con un significativo peggioramento complessivo della percezione. Infatti, rispetto alla precedente rilevazione, diminuiscono sensibilmente le valutazioni positive.

In particolare, le competenze linguistiche fornite dal nostro sistema di istruzione vengono ritenute adeguate dal 45% (-3 punti percentuali; con una punta del 59% tra gli under 30), mentre i principali ostacoli al loro sviluppo vengono indicati nell’obsolescenza dei programmi didattici (34%, 6 punti in più), nella scarsa preparazione dei docenti (28%, ma in calo di 1 punto) e nella dispersione dei programmi di studio (25%, 9 punti in più). Giudizi ancora più pesanti per quanto riguarda le competenze digitali e quelle green. Le competenze digitali vengono giudicate adeguate dal 40% (6 punti in più sull’anno scorso), e i principali ostacoli al loro sviluppo sono riscontrati nella carenza dei laboratori (42%, ben 18 punti in più sullo scorso anno), nell’obsolescenza dei programmi didattici (33%, + 5 punti), nella scarsa preparazione dei docenti (32%, + 2 punti) e nell’inadeguatezza delle strutture (31%, con ben 16 punti in più).

Le competenze green sono quelle che registrano la più alta insoddisfazione: solo 1 intervistato su 4 (il 26%, con un calo di 7 punti percentuali) le ritiene adeguate, indicando i principali ostacoli al loro sviluppo nella scarsa preparazione dei docenti (con una percentuale stabile al 32%), nell’obsolescenza dei programmi didattici (stabile al 28%) e nello

scarso interesse dei docenti (al 27%, in aumento di 5 punti).

Netta la valutazione sulla qualità del sistema scolastico in relazione ai diversi contesti geografici. Per il 62% degli intervistati (1 punto in meno sulla precedente rilevazione) le scuole migliori sono al Nord, mentre solo il 5% (anche qui 1 punto in meno) si esprime a favore delle scuole del Sud. Per il 33% (2 punti in più) non ci sono differenze legate alla collocazione geografica. Inoltre, per il 38% (2 punti in meno) le scuole migliori sono nelle grandi città, mentre il 22% (in crescita di 2 punti) opta per la provincia. Il 40% ritiene che non ci siano differenze.

LEGGI LO STUDIO