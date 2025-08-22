Quando inizia la scuola in Sicilia, Lombardia e altre regioni? Tutte le date

Siamo ad agosto, ma gli studenti iniziano a chiedersi quando comincerà la scuola per il prossimo anno scolastico.
Ed ecco che i primi a tornare sui banchi saranno i bambini delle scuole dell’infanzia della Lombardia, il 5 settembre, e gli alunni della provincia autonoma di Bolzano, l’8 settembre. A seguire, toccherà il 10 settembre a Piemonte, Trento, Valle d’Aosta e Veneto, l’11 al Friuli Venezia Giulia e il 12 alla Lombardia (dalla primaria alla secondaria di II grado).
La maggior parte delle regioni ha invece fissato al 15 settembre la data di inizio: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Gli ultimi a tornare a scuola saranno gli studenti di Calabria e Puglia, il 16 settembre.
L’URP del MIM ha pubblicato una tabella di sintesi con le date di inizio e fine in ogni regione:
Calendari scolastici regionali nel dettaglio
ABRUZZO
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
BASILICATA
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
BOLZANO
Inizio delle lezioni: 8 settembre 2025
Ognissanti: dal 25 ottobre al 2 novembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 14 al 22 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 16 giugno 2026
Delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 14.01.2025
Calendario scolastico 2025/2026
CALABRIA
Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2026
CAMPANIA
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 6 giugno 2026
EMILIA-ROMAGNA
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 6 giugno 2026
FRIULI VENEZIA GIULIA
Inizio delle lezioni: 11 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte 1° maggio: 2 maggio
Ponte 2 giugno: 1° giugno
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
Delibera n. 455 del 4 aprile 2025
Scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado
LAZIO
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2026
Schema calendario scolastico 2025/2026
Circolare n. 0166487 del 10/02/2025
LIGURIA
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 11 giugno 2026
LOMBARDIA
Inizio delle lezioni: 12 settembre 2025 (5 settembre la scuola dell’infanzia)
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2026
MARCHE
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 6 giugno 2026
MOLISE
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
PIEMONTE
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 14 al 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
PUGLIA
Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
SARDEGNA
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2026
SICILIA
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
TOSCANA
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
TRENTO
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025
Ognissanti: dal 31 ottobre al 1 novembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 all’8 aprile 2026
Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
UMBRIA
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
VALLE D’AOSTA
IInizio delle lezioni: 10 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2026
Vacanze d’inverno: dal 16 al 18 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
Calendario scolastico 2025/2026
VENETO
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 6 giugno 2026