Quando inizia la scuola? Le date regione per regione

Quasi Ferragosto, ed è già tempo di guardare al prossimo anno scolastico 2024/2025. Gli studenti italiani, a seconda della loro regione di appartenenza, torneranno sui banchi di scuola in date diverse, stabilite dalle delibere delle Giunte Regionali.

I primi a tornare in classe saranno gli alunni della Provincia autonoma di Bolzano, il 5 settembre 2024. Nello stesso giorno, inizieranno le attività anche i bambini delle scuole dell’infanzia della Lombardia.

A seguire, il 9 settembre, sarà il turno degli alunni della Provincia autonoma di Trento, mentre ben sei regioni riprenderanno le lezioni l’11 settembre: Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Il 12 settembre vedrà il rientro in classe degli studenti di Campania, Lombardia (scuole dell’infanzia già il 5 settembre), Molise e Sardegna. Infine, gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli alunni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana, il 16 settembre 2024.

Clicca sulla mappa per conoscere le festività regione per regione. IN AGGIORNAMENTO A.S. 2024/25

Abruzzo Valle d'Aosta Puglia Basilicata Calabria Campania Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Sardegna Sicilia Trentino-Alto Adige Toscana Umbria Veneto

Calendari scolastici dettagliati

Abruzzo

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Basilicata

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Termine lezioni: 10 giugno 2025

Bolzano

Inizio lezioni: 5 settembre 2024

Ponte Ognissanti: dal 26 ottobre al 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 24 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Inverno: dall’1 all’8 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Pentecoste: 9 giugno 2024

Termine lezioni: 13 giugno 2025

SCHEMA

Calabria

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DECRETO

Campania

Inizio lezioni: 12 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 23/04/2024

Calendario Scolastico 2024_2025

Emilia-Romagna

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 24 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 6 giugno 2025

Friuli Venezia Giulia

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DELIBERA

Lazio

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

CIRCOLARE

SCHEMA

Liguria

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 10 giugno 2025

Lombardia

Inizio lezioni: 12 settembre 2024 (5 settembre le scuole dell’infanzia)

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DELIBERA

Marche

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Molise

Inizio lezioni: 12 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Ponte Immacolata: 7 dicembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Piemonte

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dall’1 al 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DELIBERA

SCHEMA

Puglia

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Sardegna

Inizio lezioni: 12 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Sicilia

Inizio lezioni: 12 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 7 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DECRETO

SCHEMA

Toscana

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Vacanze Natale: dal 24 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 10 giugno 2025

Allegato A – Calendario scolastico 2024-2025

Trento

Inizio lezioni: 9 settembre 2024

Ponte Ognissanti: dal 31 ottobre al 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua e Ponte 25 aprile: dal 18 al 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 12 giugno 2025

Umbria

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua : dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Valle d’Aosta

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2025

Vacanze d’Inverno: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 10 giugno 2025

DELIBERA

Veneto

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DELBERA