Quante settimane mancano alla fine della scuola? Ecco le date regione per regione

Quante settimane mancano alla fine della scuola? Ecco le date regione per...

Tra un pausa di Pasqua e quella dei ponti tra il 25 aprile e il 1° maggio, gli studenti e non solo si chiedono quando finiranno le lezioni per l’a.s. 2024/25.

Come sono organizzate le scuole nelle varie regioni d’Italia? Ecco la mappa con tutte le indicazioni.

Clicca sulla mappa per conoscere le festività regione per regione. A.S. 2024/25

Abruzzo Valle d'Aosta Puglia Basilicata Calabria Campania Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Sardegna Sicilia Trentino-Alto Adige Toscana Umbria Veneto

Maxi ponte per studenti e docenti: Pasqua, 25 aprile e 1° maggio

Mancano pochi giorni alle vacanze di Pasqua 2025, che quest’anno cade domenica 20 aprile. Quasi tutte le regioni, nei loro calendari scolastici, hanno deliberato la sospensione delle attività didattiche dal giovedì 17 al martedì 22 aprile compresi.

Fanno eccezione Veneto, Valle d’Aosta e Liguria, per le quali le vacanze finiscono il 21 aprile, il giorno di Pasquetta.

La provincia Autonoma di Trento ha deliberato un calendario differente, prevedendo la chiusura delle scuole per un lungo periodo, dal 18 al 26 aprile, accorpando anche il ponte del 25 aprile.

Ovviamente le singole scuole, al di là delle chiusure stabilite a livello regionale, possono aver adattato il proprio calendario prevedendo altri giorni di stop in corrispondenza dei ponti. Ad esempio alcune scuola di Roma hanno deciso di applicare il “maxi ponte” che va dal 17 al 28 aprile (11 giorni), allungando di fatto la pausa didattica.

Ponte del 25 aprile

Il 25 aprile cade di venerdì e molte Regioni hanno deliberato la chiusura per sabato 26.

Si tratta di: Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Trento, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Ponte del 1° maggio

Ben più corposo è il ponte del 1° maggio, che, essenso di giovedì, consente di poter fruire di ben 4 giorni di stop.

Le regioni che l’hanno deliberato sono: Bolzano, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Trento, Valle d’Aosta e Veneto.

Festività nazionali

Le festività nazionali sono: