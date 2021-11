Quarantena a scuola: ecco tutte le novità per il Sistema 0-6 anni [VIDEO]

Nelle “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, aggiornate al 28 ottobre, sono previsti alcuni automatismi, gestibili direttamente dal dirigente scolastico e dal referente COVID-19, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione (DdP).

Venuto a conoscenza di un caso confermato nella scuola, il DS/referente Covid è autorizzato a sospendere temporaneamente la didattica in presenza nella classe/sezione/gruppo e a trasmettere indicazioni standardizzate ad alunni/genitori e insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato.

I contatti individuati dovranno effettuare un test gratuito antigenico o molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare.

Le regole per la gestione dei casi Covid cambiano in base che si tratti del Sistema Integrato 0-6 anni o delle scuole dalla primaria alla secondaria di secondo grado.

Nel video riepiloghiamo le misure previste per il Sistema Integrato 0-6 anni.