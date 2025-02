Studente va in bagno e scompare, l’ipotesi bullismo: sarebbe stato rinchiuso in uno sgabuzzino da due ragazzi

Studente va in bagno e scompare, l’ipotesi bullismo: sarebbe stato rinchiuso in...

Qualche giorno fa abbiamo trattato il caso dello studente di un istituto del milanese che è andato in bagno e non è più tornato in classe. Il giovane, di sedici anni, è stato ritrovato ore dopo, nel cuore della notte, mentre vagava senza cellulare in un’altra cittadina.

Come riporta Il Giorno, dietro al malessere del giovane, di origini somale, ci potrebbe essere l’ombra del bullismo. “È su questa possibilità che vogliamo che si cerchi di capire meglio cos’è accaduto”, ha detto Munib Ashfaq, referente della comunità musulmana.

“Due ragazzi lo infastidivano”

Ashfaq ha parlato con i genitori e con persone vicine. “Due ragazzi lo infastidivano in continuazione secondo testimonianze che abbiamo raccolto. Se così fosse, sarebbe davvero grave. È per questo che vogliamo insistere su questo argomento”.

Dalle testimonianze “abbiamo saputo che era stato anche rinchiuso in uno sgabuzzino – ha rivelato Ashfaq –. È uno sportivo che frequenta la palestra e pratica le arti marziali. Ma tutti possono essere vittime di bullismo, anche se si possiede un carattere forte”.

Fughe da scuola e mancata vigilanza

Spesso abbiamo notizia di casi del genere ma con protagonisti alunni più piccoli, in fuga dalla scuola. Spesso si è aperto il dibattito in merito alla vigilanza del personale scolastico. E non è raro che i genitori, i cui figli sono al centro di episodi del genere, denuncino la scuola per mancata vigilanza.

Qualche mese fa uno studente minorenne, figlio di genitori divorziati, è scappato da scuola, una primaria, con l’intento di stare con la madre, che ha denunciato l’episodio.