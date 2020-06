Realizzare e gestire la didattica a distanza: le info utili

Il corso della Tecnica della Scuola Formazione, a cura di Michele Maffucci, si propone l’obiettivo di mostrare l’utilizzo di applicativi per la creazione di contenuti didattici e per la gestione di ambienti di apprendimento integrati on line che consentono di realizzare dinamiche di lavoro collaborative, altamente inclusive permettendo il monitoraggio e la valutazione a distanza sulla classe o sul singolo allievo.

Il corso fornirà le nozioni tecniche e le competenze per un’operatività di base nell’uso di software per la creazione di risorse: audio, video, pubblicazione su web, per la ricerca delle fonti online, per la gestione della classe e la realizzazione di videolezioni.

Verranno simulate situazioni didattiche reali gestite con le tecnologie esposte, mostrando tutto il processo di lavoro: ricerca e collezione delle fonti, produzione del contenuto didattico, realizzazione della lezione in modalità sincrona o asincrona.

Saranno svolti 4 incontri in webinar di 2 ore ciascuno per un totale di 8 ore di formazione

> Giovedì 18 giugno 2020 – Ore 17.00/19.00

> Venerdì 19 giugno 2020 – Ore 17.00/19.00

> Lunedì 22 giugno 2020 – Ore 17.00/19.00

> Martedì 23 giugno 2020 – Ore 17.00/19.00