Recita di Natale, quali regole per alunni, docenti, genitori e personale esterno?

Con la recente nota del Mi, a firma del capo dipartimento Stefano Versari, vengono chiariti i dubbi circa le attività teatrali a carattere didattico, incluse, a quanto pare, le recite scolastiche, come abbiamo anticipato. Dunque, quanto alle imminenti recite di Natale organizzate nelle scuole, l’interrogativo è: green pass sì o green pass no per gli studenti? E per docenti e genitori?

Per attività teatrali didattiche: no obbligo di green pass per gli alunni

Quanto leggiamo nella circolare del Ministero dell’Istruzione circa lo svolgimento di attività teatrali, fa riferimento all’art. 8-ter, decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, inserito dalla legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165.

Si dispone quanto segue: Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche.

Ovvero, anche per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le

attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19.

E viene anche chiarito che nelle stesse manifestazioni teatrali, il personale esterno che dovesse essere presente allo spettacolo e i genitori degli alunni saranno invece obbligati a possedere il green pass, al contrario dei ragazzi.

Si legge infatti nella nota del MI: Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative rappresentazioni, ivi inclusi i familiari degli studenti.

Per riepilogare: