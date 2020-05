Reclutamento dirigenti scolastici, presto la preferenza per la regione? 

Forse qualcosa bolle in pentola al Ministero dell’Istruzione per il reclutamento dei dirigenti perché se si esplora più attentamente la piattaforma Polis Istanze Online si rileva che è stata predisposta una pagina destinata a coloro che hanno superato il concorso per Dirigenti Scolastici. In essa si invitano i futuri dirigenti a indicare la preferenza della regione di destinazione.Lo scorso anno si adottò simile procedura di reclutamento per l’assegnazione dei DS alle varie regioni e la pagina fu resa compilabile fino all’ultima posizione utile della graduatoria per coprire l’organico assegnato per l’immissione in ruolo e procedere all’assunzione dal primo settembre 2019.

L’operazione fu gestita in tempi rapidi considerato che la graduatoria definitiva fu pubblicata in piena estate. Adesso invece c’è evidentemente più tempo e dunque appena sarà chiaro il numero dei posti disponibili (si fanno numeri che vanno da 700 a 900 ma si tratta di boatos), i DS da assumere dal 01/09/2020 potranno scegliere l’ordine di preferenza delle regioni.

Al momento è possibile solo collegarsi alla pagina in questione (chiaramente la procedura è possibile per chi ha l’accesso ad Istanze Online) indicando il link specifico che si ottiene sostituendo all’ultimo numero del link di una delle pagine raggiungibili della sezione “Altri Servizi” il numero 199. Naturalmente si può solo osservare la schermata ma il sistema non consente di andare avanti.

Sono presenti inoltre altre pagine destinate di altri servizi che si ottengono digitando altri numeri progressivi.