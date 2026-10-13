Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Melodramma al liceo, la strategia di Valditara

guarda
Docenti
13.10.2026

“Restituisca 7.200 euro”, la richiesta del MIM ad una docente salentina: cancellati per errore 4 anni di carriera, ma il Giudice annulla tutto

Lara La Gatta
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
L'origine della controversia e l'errore burocratico
La sentenza del Tribunale del Lavoro

Secondo quanto riportato da Open, un’insegnante salentina ha ottenuto una vittoria su tutta la linea davanti al Tribunale del Lavoro di Lecce. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) le avevano richiesto la restituzione di 7.205,19 euro per presunti stipendi percepiti indebitamente. Tuttavia, la pronuncia giudiziaria ha confermato che la pretesa dello Stato era del tutto infondata, azzerando la richiesta di pagamento.

L’origine della controversia e l’errore burocratico

La vicenda ha avuto inizio nel gennaio 2024, quando l’istituto comprensivo presso cui la docente lavorava ha emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera. Interpretando in modo errato una precedente sentenza del 2023, l’amministrazione scolastica ha eliminato dal conteggio quattro anni di servizio pre-ruolo svolti tra il 1992 e il 1996, che erano stati già regolarmente riconosciuti. Questo “taglio” dell’anzianità ha fatto ricalcolare lo stipendio al ribasso, spingendo il Mef a notificare, nel febbraio 2025, un’ingiunzione di pagamento per recuperare le somme considerate in eccesso.

La sentenza del Tribunale del Lavoro

La docente, assistita dalla Flc Cgil di Lecce, ha deciso di opporsi ai provvedimenti e di ricorrere alle vie legali. Con la sentenza n. 4895/2026, depositata il 7 ottobre 2026, il giudice ha accertato la totale insussistenza del debito e ha ordinato la disapplicazione dell’ingiunzione e del decreto di ricostruzione della carriera. Il Tribunale ha chiarito che la pronuncia del 2023 non autorizzava in alcun modo la cancellazione del servizio pre-ruolo.

Il commento del sindacato

«Il giudice ha chiarito senza mezzi termini l’abbaglio dell’amministrazione», ha dichiarato Francesca Franza, segretaria generale della Flc Cgil Lecce. Il sindacato ha sottolineato come la sentenza restituisca serenità alla professoressa e rappresenti un importante precedente a tutela dei lavoratori contro gli automatismi burocratici dannosi.

ricostruzione carrierastipendi

Ricostruzione carriera e procedure pensionistiche, la FLC CGIL segnala il mancato aggiornamento delle funzioni SIDI

Ricostruzione della carriera, il Tribunale del Lavoro di Milano dà ragione a un Ata che è passato di ruolo come docente

Anno 2013, per la Corte di Cassazione deve essere riconosciuto ai fini giuridici

Riconoscimento anno 2013 ai fini della carriera: SCARICA IL MODELLO per interrompere la prescrizione – PDF

Ricostruzione di carriera, tutte le info per chi deve fare domanda e per chi l’ha fatta – RIVEDI LA DIRETTA

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

OCSE 2026, Valditara: “Ridotto numero di alunni per classe, dato superiore alla media”

Redazione

Muore a otto anni per un tumore, i genitori mettono all’asta i suoi fumetti per aiutare la sua vecchia scuola

Redazione

Scuola e Ambiente: dal Ministero 30 milioni di euro per progetti di Educazione Civica e didattica all’aperto

Lara La Gatta

Due mitra lasciati incustoditi davanti a un liceo e al consolato di Israele: interrogazione alla sindaca e lettera di 120 genitori

Redazione
vai alla ricerca avanzata