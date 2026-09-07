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Docenti
07.09.2026
Aggiornato alle 12:49

Ricostruzione carriera e procedure pensionistiche, la FLC CGIL segnala il mancato aggiornamento delle funzioni SIDI

Lucio Ficara
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Indice
Segnalazioni della FLC CGIL
Ricostruzione carriera e SIDI

Per le procedure di ricostruzione della carriera e dei trattamenti di fine rapporto ci è stato segnalato da diversi Assistenti Amministrativi e Dsga di più scuole del territorio nazionali, il mancato aggiornmaento delle funzioni SIDI alla disposizioni economiche del CCNL scuola 2022-2024 e adesso anche della parte economica del CCNL scuola 2025-2027 già sottoscritta nell’aprile 2026 e realizzata fattivamente dal mese di luglio 2026. Sul problema più volte è intervenuta la FLC CGIL con opportune segnalazioni che sottolineano ill rallentamento di procedure importanti come le ricostruzioni di carriera di docenti e personale ata.

Segnalazioni della FLC CGIL

Abbiamo avuto modo di interfacciarci con la Segretaria Nazionale della FLC CGIL, Gianna Fracassi, che ci ha spiegato che da tempo sono state segnalate al MIM, anche per vie informali oltre che con note ufficiali, che le funzioni del SIDI non sono ancora state aggiornate per recepire le disposizioni economiche e giuridiche del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025. A questo si è aggiunta, spiega la Fracassi, la firma definitiva della parte economica del CCNL 2025-2027, avvenuta il 1° luglio 2026, che rende l’adeguamento del sistema informativo non più rinviabile.

Il mancato aggiornamento, secondo la FLC CGIL, impedisce alle scuole di gestire correttamente ricostruzioni di carriera, inquadramenti e adempimenti connessi ai nuovi contratti, con rallentamenti amministrativi, disallineamenti nei trattamenti economici spettanti al personale e un ulteriore carico di lavoro sulle segreterie.

Dalle interlocuzioni informali con l’Amministrazione, conclude la Segretaria della FLC, ci è stato indicato il mese di ottobre come termine per la risoluzione del problema. Prendiamo atto, precisa Gianna Fracassi, di questa indicazione e ne attendiamo il rispetto: chiediamo che il rilascio delle nuove funzionalità avvenga entro quella data e che alle istituzioni scolastiche siano fornite tempestive indicazioni operative sui tempi e sulle modalità. Continueremo a vigilare affinché l’impegno venga mantenuto.

Ricostruzione carriera e SIDI

È utile sottolinera eche la ricostruzione di carriera dei docenti e del personale Ata viene espletata tramite il sistema SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione). Si tratta di una procedura informatizzata con cui le segreterie scolastiche valutano i servizi pre-ruolo e di ruolo del personale per determinarne la corretta fascia stipendiale e gli eventuali arretrati che il dipendente potrebbe avere per il suo inquadramento riferito ad una precisa classe stipendiale.

La gestione della pratica prevede una precisa suddivisione dei compiti tra il docente e il personale ata che di norma presenta l’istanza dall’1 settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico e la segreteria scolastica che invece lavora la pratica al SIDI di norma a partire dal mese di febbraio dello stesso anno scolastico.

È importante specificare che tutti i dati dei servizi immessi nel SIDI servono all’INPS per erogare, in termini del Trattamento di Fine Rapporto, la liquidazione, affiancandosi o integrandosi con i canali telematici di gestione previdenziale come Passweb.

Gianna Fracassi (Flc-Cgil)ricostruzione carrierasidi

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