Riapertura scuole 1° febbraio, Lupi: non possiamo rassegnarci alla chiusura

Maurizio Lupi, ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è intervenuto alla Camera e ha preso parte al dibattito sul tema della riapertura delle scuole, specie quelle superiori, posticipata all’1 febbraio in molte regioni. (Consulta la tabella con le date definitive della riapertura scuole regione per regione).

Sull’argomento l’ex ministro dichiara: “Non possiamo rassegnarci alla chiusura della scuola.” Il ritardo degli apprendimenti sarà devastante e cita l’indagine di Save the children: “Il 50% dei ragazzi sono senza prospettiva di futuro oggi, mostra rassegnazione, frustrazione.” E chiede che si acceleri sulla scuola per riportare in classe i ragazzi, raddoppiando i mezzi pubblici.

Quindi Lupi chiede attenzione alle questioni psicologiche, in particolare nei confronti di quei ragazzi che hanno fatto esperienza diretta del virus: “Come stare davanti a un ragazzo che ha perso un parente con l’epidemia?”

