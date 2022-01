Riapertura scuole, in Sicilia stop alle chiusure e alla Dad in zona arancione – [PDF]

Riapertura scuole, in Sicilia stop alle chiusure e alla Dad in zona...

Da domani, 19 gennaio, i sindaci siciliani non potranno più chiudere le scuole in zona arancione. Lo stabilisce una nuova ordinanza del governatore Musumeci che mette fine a quell’equivoco che vedeva le scuole delle grandi città (Palermo, Catania, Messina) aperte per via dei ricorsi dei genitori al Tar (vinti) e quelle dei Comuni in zona arancione (centinaia nell’isola) chiuse per decisione dei sindaci.

La Sicilia si va dunque ad uniformare al resto d’Italia e alla regola che prevede la possibile chiusura delle scuole solo in zona rossa. Si tratta dell’articolo 2 dell’ordinanza che consente il passaggio nello stretto di Messina anche a coloro che non sono in possesso del Green pass e abroga una norma sulla scuola contenuta in un precedente provvedimento del 7 gennaio. Norma che dava la possibilità ai sindaci di territori in zona rossa o arancione, di chiudere in circostanze di eccezionale necessità dovuto al rischio di diffusione del Covid-19, gli istituti scolastici.