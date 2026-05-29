Diretta video

Scuola talk | Scuole aperte il 31 agosto, aiuto per le famiglie o problema per docenti e personale?

guarda
BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Dirigenti
29.05.2026

Ricorso contro gli esiti delle prove preselettive del corso-concorso per dirigenti scolastici per la provincia di Trento

Pubbliredazionale
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Com’è noto di recente sono state svolte le prove preselettive del Corso-concorso per Dirigenti Scolastici per la Provincia di Trento.

Tuttavia, molti candidati non hanno avuto accesso alla successiva prova scritta, anche a seguito della soglia di sufficienza elevata, ossia pari a 90/100.

Tale elemento sarà oggetto di ricorso al fine di chiedere l’accesso alla successiva prova scritta.

Per ricevere le informazioni utili per aderire al presente ricorso proposto dallo Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro, è possibile compilare il presente link: https://siriosolidoro.it/ricorso-contro-gli-esiti-della-prova-preselettiva-del-concorso-per-dirigenti-scolastici-per-la-provincia-di-trento/

Pertanto, il presente ricorso contesta la soglia di sufficienza eccessivamente elevata nonché chiede l’accesso alle prove scritte.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO

Prova preselettivaricorso

Concorso PNRR 3 docenti: niente preselettiva, ma prevista la non ammissione all’orale dei candidati che non rientrano nel triplo dei posti messi a bando

Concorso per dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, prove previste

Concorso dirigenti tecnici con funzioni ispettive. Risposte alle vostre domande

Posizioni economiche ATA, domande al via: nessuna preselettiva per l’accesso alla formazione, Cisl Scuola chiarisce

Personale ATA attribuzione posizioni economiche: domanda, eventuale preselezione, formazione con prova finale e graduatoria di merito

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Scuola aperta d’estate, una dirigente: “Aiuterebbe famiglie e bambini. Gli alunni ‘disimparano’ con un periodo lungo di vacanza”

Sara Adorno

Le mamme attiviste sulla scuola aperta d’estate: “Il vero ‘parcheggio’ è tenere gli studenti sul divano davanti alla TV senza alternative”

Sara Adorno

Ricorso contro gli esiti delle prove preselettive del corso-concorso per dirigenti scolastici per la provincia di Trento

Pubbliredazionale

Undicenne tenta di accoltellare il professore e riprende l’aggressione col cellulare. L’episodio a San Vito Lo Capo

Redazione
vai alla ricerca avanzata