Ricorso contro gli esiti delle prove preselettive del corso-concorso per dirigenti scolastici per la provincia di Trento

Com’è noto di recente sono state svolte le prove preselettive del Corso-concorso per Dirigenti Scolastici per la Provincia di Trento.
Tuttavia, molti candidati non hanno avuto accesso alla successiva prova scritta, anche a seguito della soglia di sufficienza elevata, ossia pari a 90/100.
Tale elemento sarà oggetto di ricorso al fine di chiedere l’accesso alla successiva prova scritta.
Per ricevere le informazioni utili per aderire al presente ricorso proposto dallo Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro, è possibile compilare il presente link: https://siriosolidoro.it/ricorso-contro-gli-esiti-della-prova-preselettiva-del-concorso-per-dirigenti-scolastici-per-la-provincia-di-trento/
Pertanto, il presente ricorso contesta la soglia di sufficienza eccessivamente elevata nonché chiede l’accesso alle prove scritte.
I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO