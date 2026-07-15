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15.07.2026

Premiolino 2026, il Premio Pirelli per la Scuola va a Rai Scuola

Redazione
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La scelta della giuria
Le parole di Tronchetti Provera

Rai Scuola è la vincitrice del Premio Pirelli per la Scuola 2026, assegnato dalla giuria del Premiolino, uno dei riconoscimenti giornalistici più autorevoli in Italia. A ritirarlo saranno Fabrizio Zappi, Direttore della Direzione Cultura ed Educational Rai, e Lorenzo Ottolenghi, responsabile dell’unità Educational della stessa Direzione.

La scelta della giuria

A decidere è stata la giuria presieduta da Chiara Beria di Argentine, composta da giornalisti già premiati in passato e successivamente nominati a vita, insieme ad Antonio Calabrò, che segue in particolare il premio dedicato alla scuola. Il riconoscimento a Rai Scuola arriva a coronamento di un impegno che dura ormai da dieci anni sul fronte dell’educazione.

Le parole di Tronchetti Provera

A motivare la scelta è il presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, che inquadra il premio in una cornice più ampia: “Il Premiolino è da sempre un riconoscimento dedicato all’informazione e al giornalismo di qualità, ma anche a tutte quelle esperienze che contribuiscono a diffondere conoscenza, consapevolezza e senso civico. È con questo spirito che quest’anno il Premio Pirelli per la Scuola viene assegnato a Rai Scuola. Dalle lezioni del maestro Alberto Manzi fino ai programmi di oggi, il servizio pubblico svolge un ruolo fondamentale nella crescita culturale del Paese, accompagnando generazioni di italiani nell’accesso al sapere e contribuendo a costruire una cittadinanza più informata e consapevole”.

La cerimonia della 66ª edizione del Premiolino è fissata per lunedì 5 ottobre 2026, al Piccolo Teatro Grassi di Milano.

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