Giffoni Film Festival, Spaggiari porta la media education tra i banchi con ClasseViva EXTRA

Il cinema entra sempre più spesso tra i linguaggi che la scuola sceglie per formare i ragazzi alla lettura critica dei media. È questa la scommessa con cui Spaggiari sbarca al Giffoni Film Festival, portando il progetto “La scuola oltre l’aula”: un’occasione per avvicinare gli studenti ai codici della comunicazione contemporanea, con percorsi pensati per continuare anche una volta chiuso il sipario del Festival.

L’incontro del 19 luglio

Il fulcro dell’iniziativa è l’appuntamento “ClasseViva EXTRA, la scuola oltre l’aula”, fissato per il 19 luglio, che porterà sul palco il creator Pietro Morello. Accanto a lui, i rappresentanti di Spaggiari e di Giffoni Innovation Hub apriranno un confronto con il pubblico più giovane su un tema centrale: quanto la responsabilità nel costruire contenuti online possa trasformarsi in un esercizio di cittadinanza attiva, oltre che di comunicazione. Il dialogo avviato al Festival non si esaurirà lì: proseguirà sulla piattaforma ClasseViva EXTRA, pensata da Spaggiari per affiancare studenti e famiglie con strumenti che vanno oltre la classica attività didattica.

Le dichiarazioni

“Oggi educare significa anche aiutare i ragazzi a orientarsi in un ecosistema mediatico sempre più complesso, nel quale convivono informazione, social network, creator e intelligenza artificiale. La media education rappresenta una competenza fondamentale per formare cittadini consapevoli”, commenta Andrea Pizzola, Chief Marketing & Digital Officer di Spaggiari, sottolineando come l’obiettivo sia offrire ai giovani strumenti capaci di accompagnarli oltre l’aula. Sulla stessa linea Luigi Sales, Head of Original Productions presso Giffoni Innovation Hub: “Il confine tra apprendimento e produzione creativa è ormai superato: si impara creando e si crea per capire. Portare la nostra esperienza nelle scuole permette agli studenti di non essere solo fruitori, ma autori consapevoli del proprio percorso formativo”.

L’appuntamento a Venezia

L’appuntamento salernitano è solo una tappa del progetto con cui Spaggiari intreccia scuola, cultura e audiovisivo. Il calendario prevede già un secondo capitolo il 4 settembre, alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove “Educare allo Sguardo” – realizzato insieme a WeShort – metterà in vetrina i migliori progetti di cinema e media education prodotti dalle scuole italiane.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO