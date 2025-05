Ricorso per accedere ai percorsi indire contro il vincolo dei 120 giorni per i docenti specializzati sul sostegno all’estero

Ricorso per accedere ai percorsi indire contro il vincolo dei 120 giorni...

Com’è noto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha di recente pubblicato il Decreto ministeriale n. 77/2025, con il quale sono stati attivati i percorsi INDIRE, ossia i percorsi di specializzazione sul sostegno.

Tuttavia, il Ministero ha escluso dalla partecipazione ai predetti percorsi INDIRE i docenti in possesso della specializzazione conseguita all’estero in attesa di riconoscimento del titolo, la cui domanda di riconoscimento sia stata presentata da meno di 120 giorni.

Pertanto, lo Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro ha avviato il ricorso per permettere anche ai docenti specializzati all’estero sul sostegno, con domanda di riconoscimento inviata da meno di 120 giorni, di poter partecipare ai corsi INDIRE.

