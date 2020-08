Rientro a scuola: sicurezza sui mezzi di trasporto e tante altre incertezze anche per i docenti

In questo articolo ci occupiamo principalmente del problema della gestione e della sicurezza dei mezzi di trasporto in previsione del loro massiccio utilizzo a settembre, quando riprenderanno le attività didattiche, sia da parte degli studenti che da parte del personale scolastico (perché sono tantissimi anche gli insegnanti che si recano a scuola con mezzi pubblici), ma daremo conto anche del “sentimento di solitudine” dei docenti, come hanno fatto notare anche alcuni lettori.

Per i trasporti si sta davvero pensando quanto tali spostamenti siano rischiosi e cosa si sta preparando per evitare rischi maggiori e non giungere all’ultimo momento anche in questo caso senza essere pronti?

In una pagina web del quotidiano “la Repubblica” del 10 agosto che l’ipotesi (un documento condiviso da sottoporre al Comitato tecnico scientifico) emersa sul tavolo dell’incontro tra le regioni, altri enti locali e il governo, rappresentato dai ministri dei Trasporti, della Salute e degli Affari regionali, prende in considerazione anche “parafiati laterali tra le sedute sui treni regionali e sui bus per permettere a una deroga, laddove è possibile installarli, ai limiti di carico di passeggeri sui mezzi del trasporto pubblico locale”. Leggiamo tra l’altro che “la proposta è in attesa del parere dell’Inail, per gli aspetti riguardanti la sicurezza dei passeggeri a bordo”.

Basta questo? Direi di no. Per garantire il trasposto pubblico locale, in particolare degli studenti delle scuole superiori servirebbero più mezzi (e quindi più personale), al fine di rispettare e di distanziamento (e quindi di capienza) previsti dall’emergenza.

Per gli scuolabus in modo specifico, l’allegato n. 16 del Dpcm del 7 agosto scorso definisce le linee guida: potranno viaggiare con la capienza massima consentita nel caso in cui “la permanenza degli alunni nel mezzo” non sia “superioreai 15 minuti“. Lo prevedono le “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, l’allegato numero 16 all’ultimo Dpcm firmato dal premier Conte. In vista dell’inizio dell’anno scolastico il governo ha previsto una serie di misure anti-covid specifiche per il trasporto scolastico. Tutti, ad eccezione di quelli di età inferiore ai sei anni e a coloro che hanno delle disabilità, dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina “al momento della salita sul mezzo”.

E’ previsto inoltre il rispetto della distanza di un metro, ma sono previste alcune deroghe: la prima riguarda appunto la durata del tragitto, la seconda è invece consentita “nel caso in cui sia possibile l’allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento cosiddetto faccia a faccia“.

Ma sul problemi degli spostamenti degli alunni sono davvero tanti dubbi, espressi efficacemente in una lettera pervenuta da un lettore, che si chiede anche: “nei dettagli in quale maniera centinaia di studenti ammassati sui marciapiedi e sui pulmann, soprattutto a fine lezioni, potranno stare a distanza di un metro l’uno dall’altro, come soldatini, e potranno salire e scendere uno alla volta, dopo che i precedenti si saranno seduti o avranno lasciato il mezzo? E soprattutto chi dovrà regolare tali movimenti? Gli studenti stessi? Gli autisti? Nessuno? Chi è che dovrà “evitare”, “avere cura” e far “seguire le procedure”?”.

A noi non è chiarissimo perché eventualmente il virus resterebbe inefficace per i primi 15 minuti. Una questione di “rispetto” verso i giovani viaggiatori (anche se tossiscono o starnutiscono in continuazione?) o c’è una spiegazione scientifica attendibile?

Ma va poi rilevato che non soltanto gli studenti usano i mezzi pubblici per recarsi a scuola ma anche moltissimi insegnanti. Per consentire agli alunni di potere accedere in caso di assembramenti e limitazioni al numero di posti sui mezzi pubblici, si era parlato anche di un “pass di precedenza”: se ciò verrà contemplato fra le misure adottabili, allora bisognerà che ne vengano provvisti anche i docenti (e il resto del personale scolastico) che utilizzano autobus, metro, treni per andare a lavorare a scuola, onde evitare anche loro di rimanere “appiedati” e dover aspettare corse successive magari ugualmente affollate (o si pretenderebbe che i docenti prendano la prima corsa dell’aurora per essere sicuri di arrivare prima delle ore 8 a scuola?!)

Non pensare anche a loro per i probabili disagi nei trasporti e soprattutto per i rischi connessi, è soltanto uno dei motivi che a molti docenti ha fatto pensare di essere quasi “dimenticati”, come se dovessero essere solo esecutori passivi di “ordini” calati dall’alto.

Per esempio, secondo l’interpretazione di alcuni in aula l’obbligo della mascherina rimarrebbe per i docenti anche se la distanza tra la cattedra ei primi banchi (monoposto o no che siano) è fissata a due metri e non a uno che però permetterebbe agli studenti probabilmente di essere esentati dal portare la mascherina se seduti al banco. Perché? Tanto non è pensabile che i docenti girino tra i banchi (quindi manterranno i due metri di distanza), dato che in questo caso sarebbero a distanza ravvicinata dai ragazzi e se la loro mascherina garantisce gli alunni, la mancanza di mascherina da parte dell’intera scolaresca non garantirebbe gli insegnanti‼ E poi vi immaginate docenti che devono parlare (magari spiegare) talvolta per 4 o 5 ore a fila con la mascherina (che in quel caso andrebbe peraltro sostituita)?!

Insomma, insegnanti che spesso si sentono quindi abbandonati a se stessi (quasi fossero diventati quasi i “pària” del sistema scolastico): tutti pensano giustamente alla sicurezza degli alunni, alle preoccupazioni dei genitori, alle responsabilità dei presidi lasciati con il “cerino in mano” dal M.I., ma cosa si fa effettivamente per la salute degli stessi docenti, chi si domande quali conseguenze possa avere la “stanchezza”, che a volte sfocia persino in depressione, in “burnout”?

E che dire dei lavoratori “fragili”, si sta pensando con estrema attenzione ad essi? Perché secondo quanto scritto da un esponente della Cub Scuola il rispetto dei loro diritti è talvolta venuto a mancare durante l’effettuazione dei recenti esami di Stato.

Ma poi va considerato (anche in relazione ai rischi legati al contagio Covid-19) che in realtà l’’Inail già ad aprile consigliava “una sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori con un’età superiore a 55 anni”, a prescindere dalla successiva interpretazione di lavoratori “fragili”.

Stando ai dati dell’Ocse, l’Italia è il Paese con gli insegnanti più anziani d’Europa (sarebbe auspicabile quindi un adeguato “turn over” legato anche ovviamente ad una età pensionabile adeguata, in linea con la media europea, al limite su base volontaria con lievi penalizzazioni) con un’età media di 49 anni, quasi la metà ha un’età superiore ai 50, con il 33% over 55 e anche tanti ultrasessantenni.

E sugli auspicati test sierologici si è pensato alle problematiche di tipo operativo/organizzativo? Perché gli indirizzi operativi sono arrivati dal Ministero della Salute, che demanda al medico di famiglia l’effettuazione del test (che in assenza di tampone andrebbe ripetuto periodicamente), previo appuntamento richiesto dal docente. Ma se il medico ha l’agenda degli appuntamenti già piena potrebbe verificarsi il caso che l’assistito debba rivolgersi al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale del proprio domicilio, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo status lavorativo. E magari sentirsi rispondere che la disponibilità ad effettuare il test sierologico è fissata un mese dopo. Ma non si poteva delegare un medico dell’Inps o comunque delle Asl a recarsi a scuola ed effettuare in una sola mattinata i prelievi necessari? Anche se poi occorre aggiungere che i monitoraggi con test sierologici dovrebbero essere svolti pure per gli alunni, proprio per la sicurezza di questi ultimi e dell’intero personale scolastico.

Infine vorremmo ricordare che nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza del 6 agosto scorso si pone attenzione anche al supporto psicologico per il personale scolastico (e per gli studenti) come misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico: sulla base di una convenzione tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio nazionale ordine degli psicologi “si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in ‘presenza’, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta”. Si sta pensando realisticamente ad attuare ciò?