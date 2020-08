Rientro a settembre, nuova rilevazione da compilare entro le 12 del 17 agosto

Non c’è tregua, neanche a ridosso di Ferragosto, per i Dirigenti scolastici, che sono invitati alla compilazione di una nuova rilevazione.

Lo ha fatto sapere il M.I con nota 1436 del 13 agosto: “Nelle prossime ore sarà necessario acquisire ulteriori dati da parte delle Istituzioni scolastiche, a mezzo di un breve questionario che sarà recapitato nella posta istituzionale, al fine di monitorare il quadro degli interventi e delle necessità ancora in capo alle scuole, ferme restando l’indicazione allegata del CTS e la fornitura dei banchi/sedute monoposto che sarà effettuata, sempre a cura della struttura commissariale, nei tempi indicati da successive comunicazioni”.

Con successiva nota 19261 il M.I. ha comunicato le (ristrettissime) scadenze: la compilazione del qeustionario dovrà avvenire entro le ore 12 del 17 agosto, accedendo al link indicato nella mail appositamente inviata nella casella di posta elettronica di ciascuna istituzione scolastica, con la quale sono fornite le indicazioni per la compilazione.

Il questionario, così come i precedenti, è finalizzato ad aggiornare, a livello nazionale, il fabbisogno di ulteriori spazi necessari alle istituzioni scolastiche per garantire la ripresa delle attività didattiche in presenza nel mese di settembre 2020.