Riforma Maturità, i commissari passano da 7 a 5: prevista una formazione specifica che sarà titolo preferenziale per la nomina

È previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro annui per la formazione dei docenti, inclusa quella specifica per i commissari d’esame. La partecipazione a questa formazione sarà un titolo preferenziale per la nomina nelle commissioni.
Lo prevede il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 settembre 2025, con il quale sono introdotte misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
Altra novità riguardante le commissioni concerne la loro composizione: infatti, si passa da sette a cinque commissari d’esame, due commissari interni, due esterni e il presidente di commissione.
Dovrebbe anche essere previsto un aumento dei compensi, che, ricordiamo, sono fermi al 2007: “Contiamo anche di pagare di più i commissari che andranno a fare la maturità”, ha annunciato il Ministro Valditara uscendo da Palazzo Chigi.