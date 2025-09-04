Home Personale Riforma Maturità, i commissari passano da 7 a 5: prevista una formazione...

Riforma Maturità, i commissari passano da 7 a 5: prevista una formazione specifica che sarà titolo preferenziale per la nomina

Di
Lara La Gatta
-
CONDIVIDI
concorso docenti

È previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro annui per la formazione dei docenti, inclusa quella specifica per i commissari d’esame. La partecipazione a questa formazione sarà un titolo preferenziale per la nomina nelle commissioni.

Lo prevede il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 settembre 2025, con il quale sono introdotte misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

Altra novità riguardante le commissioni concerne la loro composizione: infatti, si passa da sette a cinque commissari d’esame, due commissari interni, due esterni e il presidente di commissione.

Dovrebbe anche essere previsto un aumento dei compensi, che, ricordiamo, sono fermi al 2007: “Contiamo anche di pagare di più i commissari che andranno a fare la maturità”, ha annunciato il Ministro Valditara uscendo da Palazzo Chigi.

Riforma Maturità, bocciato chi non fa l’orale: il Consiglio dei Ministri approva. Novità anche per PCTO e composizione delle commissioni d’esame

