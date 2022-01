Rilevazione della situazione epidemiologica nelle scuole: funzioni aggiornate

Il Ministero dell’Istruzione, con la nota 89 del 14 gennaio 2022, ha comunicato che la Rilevazione personale sospeso è confluita nella Rilevazione andamento emergenza Covid 19, per rilevare l’andamento dei contagi in ambito scolastico e le eventuali misure di quarantena o di autosorveglianza e i dati sugli eventuali provvedimenti di sospensione del personale docente e ATA per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale.

Pertanto, la nuova rilevazione è accessibile sul SIDI – Rilevazioni – Rilevazione andamento emergenza Covid 19 a partire dal 17 gennaio e si compone delle seguenti sezioni:

Sezione A – Personale Docente

Sezione B – Personale ATA

Sezione C – Studenti

Sezione D – Classi

Le informazioni inserite devono riferirsi alla situazione fotografata durante la settimana di rilevazione (ad esempio, se all’inizio della settimana di riferimento uno studente risulta positivo e si negativizza nel corso della stessa, non va conteggiato tra i positivi).

La rilevazione avrà cadenza settimanale e dovrà essere compilata a partire dalle ore 7.00 del venerdì e fino alle ore 14.00 del martedì, fatta eccezione per la settimana di apertura della stessa, in cui sarà richiesto alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di compilare il monitoraggio a partire dalle ore 7.00 di lunedì 17 gennaio ed entro le ore 14.00 di martedì 18 gennaio.