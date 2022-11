Rinnovo contratto, CISL Scuola: dall’ARAN ipotesi situazione assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA

Sul rinnovo del CCNL 2019/21 si registra un incontro all’ARAN nella giornata di ieri, 17 novembre. Così lo ha sintetizzato in una nota la Cisl Scuola:

“Oggetto del negoziato il nuovo ordinamento professionale per il personale ATA. Da parte dell’ARAN vi sono state alcune ipotesi per quanto riguarda la situazione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA, per i quali sono state ipotizzate soluzioni mutuate da contratti di altri comparti (enti locali), la cui declinazione nello specifico del settore scuola appare tuttavia non del tutto chiara e quindi assai poco convincente. Si è inoltre ragionato di un possibile incremento dell’indennità di direzione, nell’ottica di una valorizzazione del profilo di DSGA.

Tenuto conto delle osservazioni dei sindacati, il tavolo è stato aggiornato al 1° dicembre, con l’impegno dell’Agenzia di presentare un nuovo testo”.